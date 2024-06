En el AT&T Stadium, en Texas, Perú y Chile se ven las caras este viernes 21 de junio en el partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo A de la Copa América 2024. Llegó el momento de la verdad para el equipo dirigido por Jorge Fossati, que buscará iniciar con pie derecho su camino en el torneo continental. La ‘Roja’ de Ricardo Gareca también quiere ser protagonista. A continuación, te contamos cómo llegan ambas selecciones, a qué hora inicia el ‘Clásico del Pacífico’ y en qué canales se podrá ver la transmisión.

La Blanquirroja llega a este partido tras vencer por 1-0 a El Salvador en el Estadio Subaru Park, en un amistoso válido por la fecha FIFA de junio. El único gol del compromiso lo hizo Edison Flores en el primer tiempo, tras capturar un rebote en el área salvadoreña. El combinado patrio no tuvo problemas en superar a la ‘Selecta’; sin embargo, mostró poca claridad en la zona ofensiva y jugadores como Piero Quispe dejaron dudas.

En este mes, la Selección Peruana también afrontó un amistoso contra Paraguay. Este duelo se disputó en el Estadio Monumental de Ate y terminó en un empate sin goles. La Bicolor chocó con un equipo bastante aguerrido -similares a los que jugarán la Copa América- y no le hizo daño: no tuvo un solo remate a puerta en los noventa minutos. Se espera que, en el debut ante Chile, Perú pueda mostrar una mejoría en su juego y en la zona de ataque.

Para el duelo ante la ‘Roja’, el DT uruguayo utilizaría un once similar al que colocó en los últimos amistosos. La formación es 3-5-2. Pedro Gallese estaría en el arco. La línea defensiva sería conformada por Aldo Corzo, Carlos Zambrano y Alexander Callens. Luego, los carrileros serían Marcos López y Andy Polo, por izquierda y derecha, respectivamente. En el mediocampo formarían Wilder Cartagena, Sergio Peña y Piero Quispe. Finalmente, Gianluca Lapadula y Edison Flores serían los delanteros.

La Selección Chilena, por su parte, llega a este partido tras golear por 3-0 a Paraguay en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago de Chile), en un amistoso válido por la fecha FIFA. Los goles del combinado chileno fueron anotados por Víctor Dávila (2) y Eduardo Vargas. La ‘Roja’ mostró un juego dinámico y sus delanteros están atravesando un buen momento.

La posible alineación que utilizaría el ‘Tigre’ es la siguiente: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Matías Catalán, Igor Lichnovsky, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Marcelino Núñez; Víctor Dávila, Alexis Sánchez, Diego Valdés; Eduardo Vargas. El técnico argentino confía en los dos máximos goleadores históricos de Chile -Sánchez y Vargas- para obtener los tres puntos en su debut en la Copa América. Su equipo combina experiencia con juventud.





¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

Perú vs. Chile se miden este viernes 21 de junio por la fecha 1 del Grupo A de la Copa América. El partido está pactado para jugarse desde las 7:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Venezuela, Chile y Bolivia iniciará a las 8:00 p.m. En Argentina, Uruguay y Brasil comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en México a las 6:00 p.m.





¿En qué canales ver Perú vs. Chile

Perú vs. Chile se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de América TV (Canal 4), DSports (DIRECTV), DGO y Chilevisión. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Si no tienes ninguna de estas opciones, recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del ‘Clásico del Pacífico’.





¿Dónde se jugará el Perú vs. Chile





