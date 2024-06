Perú vs Chile será el segundo partido de la Copa América 2024. Se jugará el viernes 21 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para este Clásico del Pacífico que seguramente sacará chispas.

Pronósticos: Perú vs Chile





No anotan ambos equipos – 1.70 vía Betano.

– 1.70 vía Betano. Total de goles 2-3 – 1.98 vía Betano

– 1.98 vía Betano Resultado Primer Tiempo – Empate – 1.98 vía Betano

Análisis de apuestas: Perú vs Chile

Perú y Chile se enfrentan en un duelo correspondiente a la primera jornada del Grupo A de la Copa América 2024. La Roja atraviesa un buen momento. Vienen de golear a Paraguay en su último amistoso (3-0). Además, este año derrotaron a Albania (0-3) y dejaron una buena imagen en su caída frente a Francia (3-2).

Por su parte, Perú igualó con Paraguay sin goles y venció a El Salvador (0-1) en sus partidos amistosos previos al torneo. El duelo más reciente entre estas selecciones fue el año pasado cuando se vieron las caras en las eliminatorias al Mundial 2026. Victoria de Chile en Santiago (2-0).

No marcarán los dos equipos

En este duelo de Perú vs Chile, no se espera que marquen ambas selecciones por sus características y los enfrentamientos más recientes. Cabe mencionar que La Bicolor no recibió goles en tres de sus últimos cuatro partidos, mientras que La Roja dejó su valla invicta en tres de sus anteriores cinco duelos.

Además, este pronóstico se cumplió en los cuatro partidos oficiales más recientes entre estos equipos.

Apuesta 1: No anotan ambos equipos – 1.70 vía Betano.

Varios goles en el Clásico

Se espera un partido intenso y abierto, tal como ha sucedido en las últimas ediciones de este Clásico del Pacífico. Es probable que se anoten 2 o 3 goles porque ese pronóstico se cumplió en los seis enfrentamientos oficiales más recientes entre ambas selecciones.

De igual forma en dos de los anteriores tres encuentros de Chile previos a la Copa América se anotaron tres goles. Mientras que en cinco de los últimos ocho duelos disputados por La Bicolor se marcaron dos goles.

Apuesta 2: Total de goles 2-3 – 1.98 vía Betano

Se espera un partido parejo

Al tratarse del debut en la competición se puede dar un partido muy parejo, por lo que no extrañaría que el primer tiempo terminara con un empate. Ese pronóstico se cumplió la última vez que estas selecciones se vieron las caras.

De igual forma, se debe resaltar que Chile se fue con un empate al descanso en tres de sus cinco partidos oficiales más recientes.

Apuesta 3: Resultado Primer Tiempo – Empate – 1.98 vía Betano

Cuotas: Perú vs Chile

Resultado Cuotas Perú 4.25 Empate 3.10 Chile 2.02





Perú vs Chile: Enfrentamientos directos

Estas selecciones se han enfrentado en 84 ocasiones. El récord en el historial es de 46 victorias para Chile, 14 empates y 24 triunfos de Perú. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos son los siguientes: