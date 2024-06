Quedan pocas horas para que la Selección Peruana debute en la Copa América 2024 y desde ya se siente la expectativa por el cruce de este viernes frente a Chile. Precisamente Claudio Bravo, capitán y referente del combinado sureño, habló en conferencia de prensa para analizar este cruce que se disputará en el AT&T Stadium y se tomó el tiempo para explicar cómo se han adaptado a la idea que busca transmitirles Ricardo Gareca desde el banquillo.

En primera instancia, el guardameta de 41 años sostuvo que ambos seleccionados se conocen muy bien por los enfrentamientos recientes que han tenido, pero que solo deben enfocarse en desarrollar su juego. “Los partidos con Perú siempre son difíciles. Nosotros sabemos lo que juegan ellos, y ellos también saben cómo jugamos nosotros, pero sabemos también que dependemos de nosotros y de hacer lo que hemos trabajado”, apuntó.

Por otro lado, el portero del Real Betis se refirió al cambio de mentalidad que han tenido desde la llegada de Ricardo Gareca, sobre todo porque los resultados van de la mano con el rendimiento colectivo dentro del terreno de juego. Recordemos que el ‘Tigre’ registra tres compromisos como entrenador de la ‘Roja’, sumando dos triunfos (frente a Albania y Paraguay) y una derrota (ante Francia).

“Todos los que están acá sienten la confianza y creo en poco tiempo se ha hecho mucho. Las sensaciones han sido muy buenas en los dos amistosos que hicimos en Europa y contra Paraguay. El grupo está con el hambre de hacer una muy buena Copa América y la esencia nuestra que es competir contra cualquier selección”, agregó.

En esa misma línea, Bravo valoró que esta mejoría se vea desde todos los ángulos y no solo desde lo futbolístico. “Las sensaciones son diferentes en todo ámbito de cosas, no solo en lo futbolístico, sino que también en lo externo a nivel comunicacional y dirigencial. Hace mucho tiempo no se sentía esa sensación de fortaleza, que es sumamente importante para todos nosotros”, acotó.

Finalmente, Claudio Bravo continuó elogiando el ambiente positivo que se vive alrededor de la Selección de Chile y el optimismo que eso genera no solo pensando en la Copa América, sino también en las Eliminatorias 2026. Actualmente se encuentran ubicados en la octava casilla con cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y tres derrotas. En el cuadro mapochino tienen razones de sobra para ilusionarse.

“Han cambiado algunas cosas, pero nosotros seguimos trabajando de la misma manera, acá siempre el que viene lo hace lo mejor posible. Quizás faltaba un grado de tranquilidad y de confianza para lo que tengamos en mente como grupo de jugadores que tiene hambre, ya sea en Copa América o en la idea de meter a Chile en un nuevo Mundial”, aseveró.





Perú vs. Chile: ¿a qué hora juegan y dónde verlo?

Perú y Chile se enfrentan este viernes 21 de junio por la primera fecha del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos. El partido está pactado para jugarse en el AT&T Stadium desde las 7:00 de la noche, en el horario en Perú, Ecuador y Colombia. En países como Chile, Venezuela y Bolivia iniciará a las 8:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil a las 9:00 p.m.

La señal que se encargará de transmitir el ‘Clásico del Pacífico’ es DIRECTV, que tiene todos los derechos televisivos para pasar la Copa América 2024 en Latinoamérica por DSports (DGO en su versión de streaming). Sin embargo, en Perú, este duelo y todos los de la Selección Peruana podrán ser vistos también por América TV. Respecto a Chile, este choque estará disponible en Chilevisión. Recuerda que en Depor te haremos vivir el minuto a minuto y todas las incidencias.





