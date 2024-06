Una de las sorpresas en la lista de la Selección Peruana para la Copa América 2024 es Christian Cueva. El volante no ha tenido minutos en lo que va del año -su último partido oficial fue en octubre del 2023-, ya que se estuvo recuperando de una fuerte lesión en su rodilla, pero fue incluido por Jorge Fossati en el equipo que disputará el torneo en Estados Unidos (compartimos grupo con Chile, Canadá y Argentina). Pese a que el uruguayo aseguró en un principio que ‘Aladino’ iba a estar como invitado en el torneo, finalmente lo incluyó en la nómina final ante la falta de alternativas en el mediocampo y que saltaron a la vista en los partidos amistosos frente a Paraguay y El Salvador.

La inclusión de Christian Cueva deja muchas dudas con respecto a qué lugar puede ocupar en el sistema 3-5-2 de Jorge Fossati. Como ‘10′ detrás de los delanteros o como volante interior, son las opciones que manejaría el técnico uruguayo si determina el ingreso del futbolista al campo de juego. Para ello, Depor se contactó con tres técnicos nacionales como Javier Arce, Roberto Arrelucea y Carlos Silvestri, quienes dieron su punto de vista sobre cómo encajaría ‘Aladino’ en la Selección Peruana.

Como enganche, detrás de los puntas

Javier Arce, extécnico de equipos como Deportivo Binacional, Cusco FC o Sport Huancayo, aseguró que Christian Cueva “es un enganche por naturaleza y un jugador que se puede manejar tanto por derecha como por izquierda. Es el que tradicionalmente en estos ultimos años ha generado el fútbol en la selección. Yo creo que le viene bien una ubicacion detrás de los dos puntas”. Además, indicó que podría compartir el campo con Piero Quispe para darle más juego al equipo. “Si Cueva está bien en ritmo y en las mejores condiciones, tendría que jugar. A mí me gustaría ver un equipo con dos generadores de fútbol como Quispe y Cueva. Solo considerando que esté bien, a medias no”.

Sobre la falta de minutos de Christian Cueva, señaló que “le puede costar porque no ha competido oficialmente desde hace mucho tiempo. Es diferente entrenar y hacer partidos de práctica que competir con rivales de mayor jerarquía. No sé si estará para jugar los 90 minutos porque el nivel de competencia en la Copa América va a ser durísimo y son partidos prácticamente a morir. Si no consigues dos resultados positivos lo más probable es que quedes fuera. Las exigencias son grandes. Tengo dudas de que Cueva pueda sostener un trabajo intenso durante los noventa minutos”.

Además, comentó sobre las característias que le puede dar Christian Cueva al equipo. “Hay que considerar que es un jugador especial porque te puede diferenciar en una jugada puntual como un balón filtrado, un lanzamiento largo, un dribling, una pared o un desmarque que te pueda dar una opción diferente en ataque”, dijo Javier Arce, quien también habló sobre la apuesta que ha hecho Jorge Fossati al llevar al futbolista a la Copa América. “En su análisis ha encontrado que en la época de Gareca fue el jugador más trascendente ofensivamente hablando. Son condiciones que muchas veces no se pierden, pero lastimosamente cayó en una lesión. Seguramente para su idea piensa que no tiene un jugador de esas características. Se la está jugando y es un riesgo que los técnicos siempre asumen”.

De ‘10’ y con poco recorrido

Por otro lado, Roberto Arrelucea también cree que Christian Cueva debe jugar como enganche en el sistema de Jorge Fossati. “Debería de jugar detrás de los dos puntas. Como interior hay más recorrido y no está teniendo ritmo de competencia. Si lo vas a poner tienes que darle menos espacio para que pueda durar”, dijo. Y a su vez añadió que “la inclusión de Cueva es para tener más pase gol, es uno de los jugadores que tiene buena visión periférica para poder habilitar y meter pase entrelíneas a los delanteros. Eso es lo que está faltando en la selección peruana”.

Sobre la presencia de Christian Cueva en la lista para la Copa América sin haber jugado en todo el año, dijo que “el responsable directo es Jorge Fossati. Si lo está llevando es porque cree que Cueva está para jugar a este ritmo con las selecciones que se van a presentar en la Copa América. Hay que dejarlo y después del torneo de repente ha tenido razón. Él es técnico y la responsabilidad recae en él. Ojalá que, por el bienestar de todos, pueda responder y estar a la altura de la competencia”.

Acompañando a los delanteros

El entrenador de Comerciantes Unidos, Carlos Silvestri, también opinó sobre la mejor posición de Christian Cueva en la Selección Peruana. “En un sistema 3-5-2 me parece que su mejor rendimiendo es por dentro. A veces en el mediocampo puede haber muchas variantes para un buen posicionamiento de acuerdo a las caraterísticas del jugador. En ese sistema podría jugar como un enganche adelantado, acompañando al centrodelantero en la presión y de ahí liberarse a jugar, o también en una posición de mediapunta detrás de dos delanteros. Son las posiciones en las que él puede rendir de la mejor manera”, dijo.

Sobre las características que Christian Cueva puede implantar al equipo, aseguró que “él estando en su mejor momento es un jugador que tiene desequilibro, pase filtrado y gol, pero sobre todo es un gran organizador de juego, marca mucho los tiempos y eso lo ha hecho por bastantes momentos en la selección. Ha sido el conductor manejando la organización del juego. En su mejor versión es un jugador que tiene esas características”, señaló el ex DT de Universitario.

Finalmente, Carlos Silvestri se refirió al presente de ‘Aladino’ y qué tanto le puede costar el ritmo de competencia. “Eso solamento lo vamos a ver cuando juegue. Debe haber dado indicativos o indicios en estas semanas previas al torneo de tener una respuesta física adecuada para estar en la selección. Obviamente la competencia te da el ritmo, pero para tener una certeza es simplemente a la hora de la verdad, en los partidos oficiales”, expresó.

