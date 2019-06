¡Atento, Gareca! Los puntos débiles en defensa de Venezuela, el primer rival de Perú en la Copa América

El crecimiento futbolístico de la Selección de Venezuela es innegable. A la ‘Vinotinto’ le llevó años volverse una selección competitiva y torneo a torneo –tanto a nivel absoluto como menores– lo viene demostrando. Cada Eliminatoria muestra mejoras y lucha de igual a igual con las mejores selecciones del continente, y en la Copa América , incluso, ya llegó a semifinales. En menores, su mayor logro es un subcampeonato mundial Sub 20, en 2017.

En marzo, por ejemplo, venció a Argentina, con Lionel Messi incluido, en un amistoso. Ese día, Venezuela se mostró como una selección sólida y potente en ataque. En defensa, tuvo algunas dificultades, sobre todo por el poderío albiceleste, pero supo contrarrestarlo, a veces con pierna demasiado fuerte. Y cuando la defensa era vulnerada, ahí estuvo Wilker Fariñez para surgir como figura bajos los tres palos. Fue un partido redondo del equipo de Rafael Dudamel, que mostró lo que es capaz de rendir. Sin embargo, pese a su crecimiento, no es infalible.

Venezuela venció 3-1 a Argentina en un amistoso jugado en marzo, en España. (Video: TyC Sports)

Unos días después, con algunos suplentes, cayó ante la selección de Cataluña en un amistoso no oficial. Y en la previa de la Copa América, empató hace unos días ante Ecuador, en Miami, y cayó 3-1 ante México, en una actuación muy pobre, sobre todo, de la defensa. Esto es para prestarle atención, pues Venezuela será el primer rival de la Selección Peruana en la Copa América. Analizando esa defensa, Perú tiene para hacer daño de sobra.



OJO CON LOS CENTRALES



La dupla central titular de la ‘Vinotinto’ está conformada por Yordan Osorio, jugador del Vitoria Guimaraes portugués, y Mikel Villanueva, del Tarragona de la Segunda de España. Ante Argentina, Villanueva estuvo acertado en los cruces, pero Osorio, pese a que no hizo un mal partido, sufrió en el uno contra uno ante Lautaro Martínez. Este no es un dato menor para la blanquirroja, pues ante México, fue responsable directo en dos goles y volvió a mostrar cierta pesadez a la hra de la marca. Jugadores con la gambeta de André Carrillo o Christian Cueva pueden aprovechar la poca movilidad del central granate.



Cueva anotó a Costa Rica con un dribling capaz de dejar mal parado a cualquier defensa. Su quimba será un arma ante los defensas venezolanos. (Video: Movistar Deportes)

DESATENCIONES EN DEFENSA

El primer gol sufrido por Venezuela ante México lo hizo Roberto Alvarado. Fue un conjunto de errores de la defensa 'llanera'. (Video: Televisa Deportes)

En el primer gol que sufrió Venezuela ante México, Osorio no pudo despejar una pelota dos veces, y se la dejó servida a un rival. Teniendo en cuenta que la Selección Peruana tiene como característica pisar el área contraria con muchos jugadores, se puede hacer daño. Paolo Guerrero (siempre) y Jefferson Farfán (aunque juegue detrás del ‘9’ o pegado a una banda) llegan al área chica cuando se suman al ataque. Lo mismo sucede con Christian Cueva y, en mayor medida, con Edison Flores, quien siempre acompaña bien las jugadas y puede aparecer para definir (hizo goles así, con oportunismo, ante Croacia, Uruguay, Jamaica).

El gol de 'Orejas' Flores ante Uruguay es un claro ejemplo de su oportunismo y ubicación. Así se puede dañar a una defensa 'vinotinto' que a veces peca de nerviosa. (Video: Movistar Deportes)

Además, en esa jugada del primer gol mexicano, el lateral izquierdo Roberto Rosales –jugador del Espanyol– deja muchos espacios y permite que el rival avance sin problemas y saque el centro sin marca alguna. Con 30 años, Rosales es uno de los más experimentados de la ‘Vinotinto’, pero suele tener el espíritu de ir al ataque –algo que hace bien–, dejando espacios por su lado. Si Carrillo se recuesta por su banda, puede hacer mucho daño. Igual Luis Advíncula.

ATENTO CON LAS 'CONTRAS'

El segundo gol de México llegó tras una 'contra' letal. Venezuela presionó, pero falló en la marca. Así, Rodolfo Pizarro anotó solo bajo el arco de Fariñez. (Video: Televisa Deportes)

El segundo tanto de México a Venezuela es un contragolpe bien elaborado. Sin embargo, además de la virtud mexicana para ir rápidamente al ataque, están las libertades que otorga el cuadro granate. Si bien el equipo retrocede en bloque y presiona cuanto puede, lo hace con desorden. Y en el último pase de los ‘charros’, Osorio deja totalmente libre a Rodolfo Pizarro, quien define sin marca.



Esa vulnerabilidad en las ‘contras’ es la que se debe aprovechar Perú. Si es Pedro Gallese quien inicia la jugada, debe tener opciones abiertas para recibir, de preferencia, a los más veloces (Carrillo, Advíncula, Yoshimar Yotun). Las transiciones rápidas serán claves, además, de tener precisión en el pase final (Cueva puede tener un rol importante en ese aspecto) al encargado de definir, que puede ser Guerrero o, si el ‘Deprepador’ estuvo apoyando en defensa, Flores o Farfán. Perú sabe contragolpear, ya lo ha demostrado.



El segundo gol de Guerrero en la Copa América 2015 es un claro ejemplo de contragolpe peruano: despeje en área propia, dos toques ágiles y al 'punta'. (Video: Televisa Deportes)

LLEGÓ EL TERCERO SIN MARCA POR LAS BANDAS

En el tercer gol, un mexicano avanza totalmente libre por izquierda, sin marca, y lanza el pase preciso para que Andrés Guardado, sin presión, anote. (Video: Movistar Deportes)

El tercer gol de México también nace por la banda izquierda. Rosales es superado nuevamente y el mexicano Antuna avanza varios metros antes de servir libremente para Andrés Guardado, quien define sin ninguna oposición. Si bien no hay un error puntual, toda la selección de Dudamel está dormida. Junior Moreno, el volante de marca granate, llega a tiempo a la jugada, pero solo la sigue, sin presionar.



Moreno tiene mucha marca, pero a veces prioriza la anticipación a la presión. Por eso, suele meterse entre los centrales y deja muy desprotegido a Tomás Rincón, quien debe batirse solo en la volante. Eso se ve claro en el primer gol, cuando Moreno llega para apoyar en su área –y termina estorbándose con Osorio–, sin cubrir la ausencia del lateral Rosales. Los mismo se ve en otras jugadas del partido en las que retrocedió mucho dejando espacios.



En ese sentido, es vital para Perú mantener su juego de sociedades en ataque. Con esos espacios, por más que los venezolanos se cierren atrás con Moreno en el medio, se puede vulnerar su defensa y desacomodarla. De hecho, México lo logró por momentos, pues Villanueva constantemente salía de su posición para intentar cortar los pases. En caso Venezuela se cierre demasiado, se puede probar de lejos o sorprender con un remate en primera, como hizo la ‘Culebra’ Carrillo frente Australia, ante una defensa que quedó desordenada tras la jugada previa.



Con una defensa desordenada, Guerrero y Carrillo se las arreglaron para encontrar los espacios. La 'Culebra' sorprendió pegándole en primera. (Video: Movistar Deportes)

EL FACTOR FARIÑEZ



Venezuela puede sufrir en el fondo, pero tiene un ‘bombero’ de lujo: Wilker Fariñez. El arquero de 21 años se ha convertido en un baluarte en su selección y ha acostumbrado a los hinchas ‘llaneros’ –y a los de Millonarios, su club– a celebrar atajadas felinas, solo vistas en Playstation. Ante México, si no fuera por él, la derrota pudo haber sido peor.

El resumen completo del Venezuela vs. México. Luego del segundo gol mexicano, Wilker Fariñez realiza una tapada doble espectacular. (Foto: AP / Video: Televisa Deportes)

De hecho, tras la caída ante México, Rafael Dudamel debe estar alerta ante la pobre actuación de su defensa. Seguramente ante Perú, en un partido oficial, la ‘Vinotinto’ no ofrecerá tantas libertades y habrá corregido parte de esas falencias mostradas. Venezuela ha crecido y es capaz de causarle problemas a cualquier selección, pero está en la Selección Peruana y Ricardo Gareca aprovechar las oportunidades que se presenten. Cualquier error del rival puede ser crucial. Un resultado positivo en el primer partido nos puede poner en carrera para la Copa América.

