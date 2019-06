"Somos un asco": 'Los Displicentes' mostraron su bronca por empate de Argentina con Paraguay [VIDEO]

Uno de los videos más buscados en YouTube el pasado miércoles fue el resumen del partido entre Argentina y Paraguay por la fecha 2 del Grupo B de la Copa América 2019. La albiceleste, con un gol de Lionel Messi, solo pudo empatar 1-1 ante los dirigidos por Eduardo 'Toto' Berizzo en el Estadio Mineirao de la ciudad de Belo Horizonte.

Uno de los grupos argentinos conocidos que sigue al elenco de Scaloni y compañía son 'Los Displicentes', quienes tienen miles de seguidores a través de redes sociales. Estos se han vuelto viral debido a la reacción que tuvieron luego de ver el choque entre la Selección de Argentina y su par guaraní.

"Che, a mitad de cancha patean y no podemos hacer nada, boludo. Nos dan la pelota y no podemos hacer nada. Somos una mie*** total. En cámara lenta jugamos (...) Qatar les hizo dos goles (a Paraguay). Solamente les empatamos con un VAR que no lo pidió nadie. Déjate de joder. Somos un asco. Estamos últimos en el grupo. ¡Últimos!", dijo uno en video compartido a través de YouTube.

'Los Displicentes' y el video por el 1-1 de Argentina y Paraguay. (YouTube)

Rápidamente, las imágenes ganaron miles de 'me gusta' y cientos de comentarios. Muchos de los hinchas del conjunto de Lionel Scaloni concuerdan que, solo con Messi, no se puede hacer mucho en este campeonato.

Felizmente, para los intereses de la Selección de Argentina, aún les queda un cartucho por quemar en sus aspiraciones de pasar a la ronda de cuartos de final de la Copa América. Este domingo se mide ante Qatar por la jornada 3 y está en la obligación de ganar para asegurar su boleto.

