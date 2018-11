ALERTA SPOILER. El final de Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald sorprendió a todos los potterhead y representa un gran giro para el canon de Harry Potter en general y para las futuras películas de Fantastic Beasts. La búsqueda de pistas sobre su origen lleva a Credence Barebone ante Grindelwald, quien le hace una revelación que ha alimentado nuevas teorías.

Si aún no has visto Animales Fantásticos 2 lo mejor es que te detengas aquí porque lo que sigue podría arruinarte la película. Si, por el contrario, ya la viste, continúa, revisa las siguientes teorías y comparte las tuyas.

Durante toda la cinta nos hacen creer que el personaje de Ezra Miller es en realidad Corvus Lestrange, el hermano perdido de Leta Lestrange. Algo que la propia Leta desmiente con su extraña historia del cambio de bebés. Entonces ¿quién es realmente Credence Barebone?

En la última escena de Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald , Gellert Grindelwald (Johnny Depp) le desvela a Credence Barebone (Ezra Miller) el que ‘se supone' es su verdadero nombre: Aurelius Dumbledore.

¿QUIÉN ES AURELIUS DUMBLEDORE?



En los libros de Harry Potter, Albus Dumbledore tiene dos hermanos, Aberforth y Ariana, no se menciona a ningún Aurelius. Supuestamente se trata de un 'hermano perdido' de Albus, pero hay muchas cosas que no coinciden con la revelación de Grindelwald. Entonces, ¿quién es él?



Hay diferentes teorías que podrían explicar el final de Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, y estas son algunas:

1. GINDELWALD ESTÁ MINTIENDO



Grindelwald es un manipulador y toda esa historia de que Credence es en realidad Aurelius Dumbledore podría ser parte de un plan para poner a joven en contra de Albus y utilizar su inmenso poder para derrotar al 'más poderoso de los magos'. Toatal, no sería la primera vez que engaña y manipula a Credence, lo hizo en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos en forma de Percival Graves.



Otro elemento que apoyaría esta teoría la muerte de la mujer medio-elfa, la misma que cuidaba a Credence de pequeño. Grimmson le dice a Grindelwald bajo el puente en París que asesinó a "la mujer". ¿Por qué Grimmson mataría a la criada? Probablemente para impedir que esta le contara a Credence su verdadera identidad.

Credencebusca a la mujer medio-elfa que lo cuido de niño y tenía la esperanza de saber sobre su origen. (Foto: Warner Bros) Credencebusca a la mujer medio-elfa que lo cuido de niño y tenía la esperanza de saber sobre su origen. (Foto: Warner Bros)

2. EL HIJO DE ARIANA



Otra teoría señala que, si Credence no es hermano de Albus, Aberforth y Ariana Dumbledore podría ser el hijo de la menor de los vástagos de Kendra y Percival. Sabemos que tres muggles le hicieron cosas terribles y por eso su padre se vengó y fue encerrado en Azkaban hasta su muerte. ¿Qué le hicieron esos muggles? ¿Tendría relación con el origen de Credence?



3. PODRÍA SER SU PRIMO



Según otra teoría, Credence Barebone sería el hijo de la tía de Albus, Honoria Dumbledore, quien aparece en los libros de Harry Potter, pero se sabe estaba soltera y no se la conoce ningún hijo.



4. OBSCURUS



Cuando Ariana murió, su Obscurus pudo haber vivido en Credence. Tal vez por eso Grindelwald dice que es un Dumbledore, aunque no tengan un vínculo sanguíneo. ¿Pero de dónde saca el nombre Aurelius?



5. ¿POR QUÉ CREDENCE NO PUEDE SER HERMANO DE DUMBLEDORE?



El principal problema de esta idea es la edad de Credence, ya que Percival Dumbledore estaba en Azkaban, donde murió, un año antes del primer año de Dumbledore en Hogwarts, entonces, ¿cómo podría ser padre?



En la última escena de la película, se da una revelación que ha dejado a muchos potterhead impactados por el origen de Credence Barebone (Ezra Miller) (Foto: Warner Bros) En la última escena de la película, se da una revelación que ha dejado a muchos potterhead impactados por el origen de Credence Barebone (Ezra Miller) (Foto: Warner Bros)

El funeral de Kendra fue después de que Dumbledore dejara Hogwarts a los 17 años, así que eso tampoco podría ser su hijo.

"Con un hermano y una hermana más jóvenes que cuidar, y poco oro que les quedaba, ya no podía haber ninguna duda de que Albus me acompañara", dice Elphias Doge en el obituario de Dumbledore. No se menciona nada de otro 'hermano perdido'.

6. GRINDELWALD DICE LA VERDAD



Por último, también existe la posibilidad de que la revelación de Grindelwald sea cierta. Tal vez J.K. Rowling tiene un as bajo la manga, total, todo es posible con otras tres películas en camino.