El esperado desenlace del anime Attack on Titan, basado en el manga de Hajime Isayama, hizo su entrada triunfal en Crunchyroll el 4 de noviembre de 2023. Ahora, a punto de cerrar el ciclo de emisiones, nos acercamos al emocionante momento del doblaje. La versión en español latino de Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2 se estrenará en Crunchyroll el domingo 7 de enero de 2024, a las 9:00 pm (Hora del Pacífico).

Este hito marca la culminación de una narrativa cautivadora que ha mantenido a los fanáticos en vilo durante cada episodio. La versión doblada al español latino brinda a la audiencia hispanohablante la oportunidad de sumergirse completamente en la intensidad y emoción del episodio final, asegurando una experiencia inmersiva y emocional.

No te pierdas el desenlace épico de Attack on Titan en español latino, disponible exclusivamente en Crunchyroll a partir del 7 de enero de 2024. Un evento que no solo marca el cierre de una serie, sino también el fin de una era en la historia del anime.

Doblaje de Attack on Titan

El elenco del doblaje está formado por:

Miguel Ángel Leal como Eren

Hector Ireta de Alba como Armin

Ana Lobo como Mikasa

Gerardo Ortega como Jean

Rossy Aguirre como Hanji

Gabriel Basurto como Levi

Alfonso Obregón como Reiner

Gina Sánchez como Annie

Alberto Bernal como Connie

Dolores Mondragón como Pieck

Danann Huicochea como Gabi

Diego Becerril como Falco

Ricardo Brust como Zeke

Gerry Ortega como el director de doblaje

La primera mitad de Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS se estrenó en marzo de 2023, con la transmisión del Special 2 el 4 de noviembre en Japón y una transmisión posterior al resto del mundo.

Acerca de ATTACK ON TITAN

Conocidos en Japón como Shingeki no Kyojin, hace muchos años, los últimos restos de la humanidad se vieron obligados a retirarse detrás de los imponentes muros de una ciudad fortificada para escapar de los enormes titanes devoradores de hombres que deambulaban por la tierra fuera de su fortaleza.

Sólo los heroicos miembros de la Legión de exploración se atrevieron a desviarse más allá de la seguridad de las murallas, pero incluso esos valientes guerreros rara vez regresaban con vida. Los que estaban dentro de la ciudad se aferraron a la ilusión de una existencia pacífica hasta el día en que ese sueño se hizo añicos, y sus escasas posibilidades de sobrevivir se redujeron a una horrible elección: matar... ¡o ser devorados!