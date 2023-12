La plataforma de anime por streaming Crunchyroll participó del CCXP 2023. El evento fue aprovechado por el panel de la industria de Crunchyroll para anunciar las adquisiciones de series de anime que llegarán a la plataforma en 2024. Apunta el dato, porque las producciones prometen enganchar a miles de usuarios.

Las nuevas adquisiciones que llegarán a Crunchyroll a principios de 2024 incluyen Astro Note, que llegará en abril de 2024, TSUKIMICHI -Moonlit Fantasy- Temporada 2, que estará disponible en enero de 2024, Banished from the Hero’s Party, I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside Temporada 2, cuyo lanzamiento será en enero de 2024, Doctor Elise: The Royal Lady with the Lamp, que llegará en enero de 2024 y Villainess Level 99: I May Be the Hidden Boss but I’m Not the Demon Lord, para enero de 2024.

Astro Note - Abril de 2024

Takumi, un talentoso chef, acaba de ser despedido de su trabajo. Logra conseguir un trabajo en una antigua pensión llamada Astro-sou, pero duda en aceptar después de enterarse de que también debe vivir allí a tiempo completo. Eso es hasta que conoce a la bella y encantadora cuidadora, Mira, y el negocio se sella. Los dos comienzan a trabajar juntos y su conexión se profundiza. Pero Mira tiene un secreto: ¡no es de este mundo!

TSUKIMICHI - Moonlit Fantasy | Temporada 2 - Enero de 2024

Después de que Makoto Misumi derrota a Mitsurugi y Sofia Bulga, por el momento la humanidad se salva del ejército de demonios que les ataca. La diosa es consciente del creciente poder de Makoto y lo ve menos como una molestia y más como un rival. Makoto continúa su viaje para expandir aún más su comunidad de marginados y conectar con los humanos. ¿Pero será lo suficientemente fuerte como para resistir la tormenta que se avecina?

Banished from the Hero’s Party, I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside | Temporada 2 - Enero de 2024

Un otrora gran héroe vive ahora una vida tranquila. Red, excluido de su grupo de aventureros, pasa sus días dirigiendo una botica. Vive junto a su amor de toda la vida, la princesa Rit, y su hermana, Ruti. Se entregan a momentos de felicidad, como sumergirse en serenas aguas termales y disfrutar de deliciosas comidas con vistas. No importa lo que le pase al mundo que los rodea, estos momentos felices no cambiarán.

Doctor Elise: The Royal Lady with the Lamp - Enero de 2024

Como doctora, Aoi Takamoto compensa los pecados de una vida pasada como la malvada princesa Elise y dedica su vida a salvar personas. Pero un accidente fatal interrumpe su expiación y de repente regresa a su vida anterior, ¡Diez años antes de su muerte! ¿Sus conocimientos y brillantez médica la ayudarán a cambiar su pasado y sanar un imperio enfermo, o el destino está condenado a repetirse?

Villainess Level 99: I May Be the Hidden Boss but I’m Not the Demon Lord - Enero de 2024

Esta universitaria solo quiere una vida tranquila. Entonces, cuando renace como Yumiella, la villana oculta de un juego de rol Otome, no está exactamente emocionada. Anhelando la paz, abandona sus malvados deberes para vivir una vida más discreta. ¡Hasta que su lado gamer entra en acción y accidentalmente alcanza el nivel 99! Ahora, todo el mundo sospecha que ella es el infame Rey Demonio. ¿Qué futuro le espera ahora?