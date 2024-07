La cuarta temporada de Demon Slayer ha concluido. Los ocho episodios están disponibles en Internet, mientras que la comunidad deberá esperar varios meses para el estreno de la próxima temporada, que se presentará en forma de una trilogía cinematográfica bajo el título “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito”.

Probablemente no quieras esperar hasta el estreno, el cual aún no tiene fecha de lanzamiento. Lo más probable es que debas esperar más de un año pero, si quieres anticiparte, hay una manera de acceder a todo el contenido que se abordará en la pantalla grande.

Sucede que Demon Slayer es un manga escrito por Koyoharu Gotouge en 2020 y consta de 23 volúmenes. El anime viene adaptando cada episodio hasta el Arco del Entrenamiento Hashira, así que deberás recurrir al manga para enterarte de lo que sucederá con Tanjiro y el resto de cazademonios.

Se prevé que la trilogía de películas contará el arco final del manga hecho anime (Foto: Cruchynroll)

¿Qué episodios deberé leer en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba?

La última parte del anime consta de dos subarcos del Arco de la Batalla Final según el material original: el Arco del Castillo Infinito y el Arco de la Cuenta Regresiva al Amanecer. De animarte a leer el manga, tendrás que empezar desde el episodio 140 hasta el 2025. Te dejamos la lista completa de capítulos para que tengas una idea de lo que tendrás por leer.

Arco del Castillo Infinito

140. Opening the Decisive Battle

141. Vengeance

142. Insect Hashira, Shinobu Kocho

143. Wrath

144. The Successors

145. Box of Happiness

146. Pride

147. Small Cogwheels

148. Clash

149. Unpleasant Feeling

150. Realization

151. A Bell Rings on a Snowy Moonlit Night

152. The Transparent World

153. Attracted

154. Assaulted by Memories

155. The Useless Komainu

156. Thank You

157. Returning Soul

158. Absurd

159. Face

160. Overlapping Shadows, Revived Memories

161. Flapping Butterfly Wings

162. Trio of Victory

163. Overflowing Heart

164. Just Overdid it A Little

165. Stunned and Trembling

166. True Feelings

167. A Request

168. Never Disappear

169. Rumbling

170. The Immovable Hashira

171. Transformation

172. A Weakling’s Potential

173. The Path of Opening a Steadfast Heart

174. Nightmare on The Night of A Red Moon

175. Respect For the Future Generations

176. Samurai

177. Younger Brother

178. Even if You Reach out Your Hand

179. Love for the Older Brother, Love for the Younger Brother

180. Recovery

181. Disaster

182. Rage

183. A Clash of Wills

Arco de la Cuenta Regresiva al Amanecer

184. Leaving the Warfront

185. A World Without Smell

186. Ancient Memories

187. Innocent Person

188. Sorrowful Love

189. Reassuring Comrades

190. One After Another

191. Which One of Us is the Demon

192. The Wheel of Fate

193. A Difficult Door Begins to Open

194. Burn Scars

195. Bewilderment

196. I Am

197. Tenacity

198. The Next Thing We Knew...

199. Millenial Dawn

200. The Price of Victory

201. The King of Demons

202. Let’s Go Home

203. Voices of Encouragement

204. A World Without Demons

205. Life Shining Across the Years

¿Cómo leer el manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba?

Nuestra recomendación es Manga Plus by SHUEISHA, una página gratuita en la que podrás revisar los episodios de Demon Slayer en español. De hecho, la plataforma cuenta con varias otras obras en la biblioteca y bien merecen tu atención. Sin embargo, el sistema no ofrece acceso a las obras traducidas al español. Si te da bien el inglés y quieres acceder a todo el contenido, tendrás que seguir estos pasos.

Descargar la aplicación Manga Plus by SHUEISHA en Google Play o App Store. Después, abre el programa y dale clic en Buscar para dar con Demon Slayer. El sistema te preguntará si es que quieres leer en español o en inglés. Elije esta última opción y notarás que podrás leer los tres primeros episodios gratis y el resto solo estará disponible para los suscriptores de Manga Plus MAX. Hay planes Estándar y Deluxe, los cuales difieren en el acceso al catálogo de la plataforma. Ambos no traen publicidad pero solo el plan Deluxe (17.99 soles mensuales) ofrece acceso a títulos completados. Necesitarás de este plan para leer todos los episodios de Demon Slayer sin problemas. El precio es accesible para todo el contenido que ofrece.

