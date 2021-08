“Dragon Ball” se ha convertido en uno de los animes más populares de todos los tiempos, y sus historias emocionantes y llenas de acción han podido entretener y perdurar durante décadas. Hay muchos factores que atraen al público a la creación de Akira Toriyama, y ha podido adaptarse y cambiar de manera efectiva a lo largo de los años para ampliar su perspectiva.

Sin embargo, un aspecto crucial de “Dragon Ball” que nunca ha desaparecido por completo es el significado de las Esferas del Dragón que otorgan deseos. Hay pocos lujos más grandes que un deseo otorgado por Shen Long, pero eso no siempre significa que se piense mucho en estas apreciadas solicitudes. De hecho, algunos deseos se ven como un desperdicio total.

DIEZ VECES QUE SE DESPERDICIARON LOS DESEOS PEDIDOS A SHEN LONG

10. El Dr. Kochin desea que la prisión helada del Dr. Wheelo se descongele

Las películas de “Dragon Ball Z” a menudo ofrecen buenas oportunidades para que los villanos aparezcan de la nada con la mirada puesta en las Esferas del Dragón. La segunda película, “Dragon Ball Z: El más fuerte del mundo”, tiene al Dr. Kochin haciendo uso de ellas para desear que el poderoso Dr. Wheelo sea liberado de su prisión congelada. Es cierto que esta es la forma más fácil de liberar a Wheelo, pero es algo que también podría lograrse mediante cualquier explosión de energía común. El Dr. Kochin incluso revela que tiene un brazo de ametralladora, que también podría haber funcionado para desencadenar una avalancha y liberar a Wheelo.

La segunda película, “Dragon Ball Z: El más fuerte del mundo”, tiene al Dr. Kochin haciendo uso de las Esferas del Dragón para desear que el poderoso Dr. Wheelo sea liberado de su prisión congelada (Foto: Toei Animation)

9. Mai desea un helado

“Dragon Ball Super” presenta un retroceso alegre a la serie original de “Dragon Ball” con el regreso de Pilaf, Mai y Shu. Este trío juvenil es igualmente inmaduro cuando se trata de pedirle deseos a Shen Long. Uno de ellos es el que hace de Mai al pedir un helado de primer nivel. El deseo de Shu por un millón de zeni no es mucho mejor, y ambas solicitudes brindan solo recompensas temporales.

8. Penny desea el fin de los rubíes de sangre

Las entregas de largometrajes para series de anime populares son frecuentes, y “Dragon Ball Z” tiene más de una docena de películas. El anime original también tiene algunas películas que no reciben tanta atención, pero aún presentan algunos eventos emocionantes. La película “La maldición de los rubíes de sangre” culmina cuando Penny desea deshacerse de los tentadores rubíes. Su deseo tiene un propósito justificable, pero también podría pedirle a Gokú que use su poder para destruirlos.

7. La banda de Pilaf desea volver a ser niños

Lo que realmente es uno de los deseos más extraños de “Dragon Ball” es la revelación de que Pilaf, Mai y Shu aparentemente desean volver a ser jóvenes antes de los eventos de “Dragon Ball Super”. Esta es una decisión tan inusual, ya que parece que está destinada a proporcionar una simetría extraña con “Dragon Ball GT”, donde un deseo juvenil de la pandilla se sale de control. Ya sea que Pilaf y compañía quisieran ser más jóvenes o no, sigue siendo un desperdicio pues los personajes se vuelven menos útiles en este estado, aunque mejora su capacidad para funcionar como un alivio cómico.

Pilaf, Mai y Shu aparentemente desean volver a ser jóvenes antes de los eventos de “Dragon Ball Super” (Foto: Toei Animation)

6. Baby desea crear un nuevo planeta Tuffle

“Dragon Ball GT” sigue siendo un capítulo controvertido del anime para los fanáticos; sin embargo, podría decirse que hace más con las Esferas del Dragón que cualquier otra entrada de la franquicia. Baby las usa para desear un nuevo planeta Tuffle, que en teoría no es un deseo terrible y lo ayuda en su esfuerzo por reequilibrar la balanza con los Saiyajin. Dicho esto, este nuevo planeta básicamente solo sirve para un campo de batalla único entre Baby Vegeta y Gokú. Este planeta no logra tener presencia en la serie después y es ignorado de inmediato.

5. Señor Slug desea ser eternamente joven

Si hay algún deseo de “Dragon Ball” que pueda considerarse un cliché, es la solicitud de recuperar la juventud perdida. Este deseo es puesto en práctica por primera vez por Piccolo, lo que ciertamente lo convierte en un luchador relevante nuevamente. La cuarta película de “Dragon Ball Z”, el Señor Slug, detalla la misión de un namekiano vengativo para lograr lo mismo. Slug desea su juventud, pero Gokú lo impide. Desear la inmortalidad no sería un desperdicio y probablemente lo habría mantenido en primer plano por más tiempo, incluso a una edad avanzada.

4. Krillin desea que se eliminen los dispositivos explosivos de los androides

La introducción de los androides en “Dragon Ball Z” presenta un nuevo tipo de villano. Resulta que estas amenazas creadas por el hombre pueden incluso evadir los límites del poder de Shen Long de ciertas maneras. Tras el caos de Cell, Krillin intenta convertir a los androides en humanos, pero sin éxito. El guerrero Z se compromete y desea que se eliminen las bombas internas que llevan los androides.

Krillin se compromete y desea que se eliminen las bombas internas que llevan los androides (Foto: Toei Animation)

3. Oolong desea ropa interior

Ha habido docenas de deseos de “Dragon Ball” a lo largo de los cientos de episodios de la franquicia, pero lo que se destaca como uno de los más memorables es la impulsiva solicitud de ropa interior de Oolong. Este deseo no solo es una sorpresa, sino que también es el primer deseo de Shen Long que se ve en la serie. Para ser justos, el persoanje singular atacando con su deseo salva el día de lo que iba a perdir el tiránico de Pilaf, así que, en este sentido, no es un desperdicio. Sin embargo, este deseo podría haber sido mucho más práctico y servir al bien común más allá de su importancia simbólica.

2. Garlic Junior desea la inmortalidad

La inmortalidad a menudo parece el último deseo y la afirmación del poder. Garlic Junior al menos merece algo de crédito por su capacidad para lograr este sueño imposible, pues desea con éxito que las Esferas del Dragón se vuelvan inmortales. Con cualquier otro villano, esto no necesariamente se consideraría un desperdicio, pero la inmortalidad de Garlic Junior es, en última instancia, lo que lo condena a un destino que es incluso peor que la muerte. Si no estuviera atrapado en la Zona Muerta, sería un buen deseo, pero ese no es su destino.

1. Pilaf desea que Gokú se convierta en un niño

“Dragon Ball GT” comienza con un guiño nostálgico al “Dragon Ball” original cuando Pilaf inadvertidamente desea que Gokú se convierta en un niño nuevamente, en lugar de recuperar su propia juventud. Esta transformación inicialmente saca al Saiyajin de su juego, y lo hace un poco más débil de lo normal, pero sigue siendo increíblemente fuerte, y en realidad es más un cambio estético que cualquier otra cosa. La forma infantil de Kakaroto nuevamente no le impide convertirse en un Super Saiyajin, e incluso recupera milagrosamente su cuerpo adulto nuevamente cuando está en la forma Super Saiyajin 4.