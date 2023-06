¿Preparado para una nueva peripecia de Piccolo? El personaje namekiano toma una vez más el centro del escenario en el manga de Dragon Ball Super, ya que Toyotaro está trabajando en la saga “Super Hero”. Este arco es una adaptación de la película del 2022, en la que Goku, Vegeta y Broly no alcanzaron a llegar a la Tierra para asistir a sus aliados en la lucha contra Cell Max.

En el pasado episodio, vimos que Broly se entrenaba junto a los demás saiyajins en el planeta de Bills, pero tuvo que interrumpir el combate para no caer en el estado berseker. Entre tanto, Piccolo avanzó con sus planes protocolares para el combate contra la Patrulla Roja.

Llamó a Bulma para pedirle las esferas del dragón y así obtener un nuevo nivel de poder llamado Piccolo Naranja. En teoría, esta transformación le dará al namekiano un poder similar al Super Saiyan Blue de Goku y Vegeta.

Capítulo 94 del manga de Dragon Ball Super

Si ya viste la película “Dragon Ball Super: Super Hero”, debes saber todo lo que sucede antes del despertar de Cell. Piccolo volvió a la escuela para recoger a Pan y se da con la sorpresa de que la pequeña es mucho más poderosa de lo que se imaginan.

No obstante, Pan no ataca a Piccolo porque puede detectar su ki. El objetivo es secuestrarla y así llamar a los guerreros z al combate. Magenta, por supuesto, no cuenta con la astucia de Piccolo, quien le está tendiendo una trampa en complot con la hija de Gohan.

El épico momento llegó al final del capítulo 94. Gohan salta de la ira al ver a su hija en peligro y se prepara para el combate. Llega rápidamente al escenario de combate y se da unos cuantos golpes contra Gamma 1, el primer androide completo de Dr. Hedo.

Lo curioso es que Gohan cuando se pone serio, pierde el super saiyan 2 y parece que entra en su estado divino, el cual no apareció en el anime.

Gohan se pone serio ante el sufrimiento de su hija. Foto: Manga Plus

Recuerda que puedes leer el capítulo 94 del manga en español en el portal Manga Plus de Shueisha. Allí se encuentra tanto en versión inglesa, como en nuestro idioma. Ingresa al siguiente enlace para disfrutar del más reciente episodio.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.