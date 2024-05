Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba empezó la aventura de su cuarta temporada. El primer episodio ha dejado encantado a la comunidad y da cuenta de la tendencia del resto de la temporada: el Arco Hashira Training servirá como preparación de Tanjiro y compañía para la gran batalla final.

Si no estás al día en Demon Slayer, habrás notado que dos Hashira no están involucrados en el entrenamiento de los protagonistas. Hablamos de Shinobu y Giyu. Aquí te explicamos a qué se debe la ausencia de ambos personajes en un momento clave para el desarrollo de la trama.

ALERTA DE SPOILER

La siguiente información está basada en el manga, por lo que adelantaremos datos de lo que aún falta por adaptarse en el anime de Demon Slayer.

Giyu y Shinobu no forman parte de los entrenamientos que fueron divididos en cinco etapas, y cada uno de ellos tienen razones distintas para no ser parte de las capacitaciones. Sucede que Shinobu está trabajando en secreto con Tamayo para crear el veneno que acelerará el envejecimiento de Muzan y estuvo ingiriendo veneno para debilitar a la Luna Superior Dos. Además, como no puede decapitar a un demonio, utiliza veneno elaborado con Wisteria para realizar el trabajo y, por ende, no está en capacidad de entrenar a los demás.

Giyu Tomioka abandonó directamente la reunión con los Hashira y no es para menos: se siente culpable por la muerte de Sabito ya que crecieron juntos. Durante la Selección Final, Giyu quedó inconsciente y Sabito perdió la vida mientras intentaba salvar a otros. Giyu está convencido de que su amigo merecía ser Hashira, y la consternación lo ha llevado a molestarse con Tanjiro porque no usaba la respiración acuática y no habría nadie que lo sucediera.

De igual manera, Giyu no está al margen de colaborar con los Demon Slayer Corps, porque sigue en la tarea de desarrollar las habilidades de Sanemi.

Episodios de la Temporada 4 de Demon Slayer

El Arco Hashira Training desarrollará la trama en solo ocho episodios y es entendible porque el argumento abordará la preparación de los Hashira y los protagonistas para la batalla final.

Las entregas serán publicadas en Crunchyroll semanalmente, quedando así el horario completo de la cuarta temporada de Demon Slayer.

Episodio 1 – 12 de mayo

Episodio 2 – 19 de mayo

Episodio 3 – 26 de mayo

Episodio 4 – 25 de junio

Episodio 5 – 2 de junio

Episodio 6 – 9 de junio

Episodio 7 – 16 de junio

Episodio 8 – 23 de junio

