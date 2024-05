El primer episodio de la cuarta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba nos muestra las consecuencias del final del Arco de la Aldea de los Herreros para adentrarnos en el argumento del Arco del Entrenamiento Pilar (To the Hashira Traning). Aún faltan ver siete episodios más para conocer el desenlace de la historia y así adentrarnos en el Arco de la Fortaleza Dimensional Infinita, y muchos se preguntan para cuándo será eso.

El primer episodio del Arco del Entrenamiento Pilar de Demon Slayer muestra a Iguro y Shinazugawa descubriendo el Castillo Infinito, cuya entrada desapareció sin más. Los lectores del manga saben que la trama conducirá a los protagonistas al Castillo Infinito donde se dará una lucha sin cuartel contra los demonios.

Se trata de un episodio clave y los fans de Demon Slayer se preguntan para cuándo veremos esos nuevos episodios. Por lo pronto, no hay información oficial sobre cuándo veremos el Arco de la Fortaleza Dimensional Infinita. La única solución que encontramos al debate es recurrir al historial de las temporadas anteriores.

Considerando el lapso de dos años entre temporadas de Demon Slayer, es probable que los episodios en cuestión estés disponibles entre finales de 2025 y a mediados de 2026. A pesar de que solo tomó un año para que el Arco del Entrenamiento Pilar (de solo ocho episodios en vez de once) comenzara después de que concluyó el Arco de Swordsmith Village, la adaptación del Arco del Castillo Infinito será aún más compleja por toda la acción que promete.

También hay el rumor de que el Arco de la Fortaleza Dimensional Infinita sea desarrollado en películas, así como sucedió con Mugen Train. Por lo pronto, solo queda esperar al anuncio oficial y disfrutar de los nuevos episodios que salen semanalmente en Crunchyroll.

Demon Slayer Temporada 4 | Cuándo y cómo ver el anime

La plataforma de streaming especializada en anime Crunchyroll publicó el primer capítulo de la cuarta temporada de Demon Slayer: To the Hashira Training el pasado domingo 12 de mayo y cada entrega llegará al catálogo cada siete días.

Episodio 1 – 12 de mayo

Episodio 2 – 19 de mayo

Episodio 3 – 26 de mayo

Episodio 4 – 25 de junio

Episodio 5 – 2 de junio

Episodio 6 – 9 de junio

Episodio 7 – 16 de junio

Episodio 8 – 23 de junio

