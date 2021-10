El episodio 77 del manga Dragon Ball Super trae varias revelaciones sobre qué ocurrió en el Planeta Cereal hace cuarenta años, cuando los Saiyajins atacaron por órdenes de Freezer el hogar de Granola y Monite, y motivo por el cual Granola busca vengarse de Goku y Vegeta.

El arco Granola el superviviente de Dragon Ball Super empieza con el ceresiano recordando cómo su mamá y él de pequeño fueron descubiertos por Bardock. Granola siempre pensó que el saiyajin fue responsable de la muerte de su madre; sin embargo, la realidad acabó siendo todo lo contrario. ¿Pero cómo es que Granola no recuerda todo lo acontecido?

La nueva entrega de Dragon Ball Super reveló que Granola no soportó la sorpresa de tener al frente a Bardock Ozaru y se desmayó. Pasaron las horas hasta que Granola se reincorpora para ver nuevamente a Bardock, esta vez con cola, y delata la ubicación de su madre a los Heeters.

DRAGON BALL SUPER | Granola reacciona a Bardock

Granola se desmaya de la impresión

Granola, por lo tanto, no recuerda todo lo que pasó no porque fuera menor de edad, sino debido a que no estuvo despierto durante los acontecimientos más importantes del asedio. Aún así hay cosas que faltan resolver sobre cómo fue criado Granola y cómo es que no supo la historia de su madre.

DRAGON BALL SUPER | Dónde leer el manga

Granola y Monite perdieron a todos sus familiares y conocidos. Desde entonces viven ocultos en el planeta. Tras la llegada de Goku y Vegeta, Granola va directamente al combate para probar sus nuevos poderes (otorgados por Ultimate Shen Long).

En el capítulo 77 dejamos atrás este combate para explicar algunos detalles del pasado de los cerelianos. Curiosamente, se trata de un planeta en donde conviven en paz dos razas: los ya mencionados y los namekianos.

Dónde leer el capítulo 77 del manga.

