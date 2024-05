La cuarta temporada de Demon Slayer estará disponible en unos cuantos días. Quienes leyeron el manga sabrán que la adaptación abordará los capítulos correspondientes al arco “To the Hashira Training”, después del cierre de “To the Swordsmith Village”. Digamos que tienen cierta idea de lo que suederá pero eso no quita la sorpresa de la reaparición un querido personaje.

ALERTA DE SPOILER

El arco “To the Hashira Training” abordará el entrenamiento de Tanjirou y sus amigos por parte de los Hashiras para la gran batalla contra Muzan Kibutsuji. Cada hashira -los combatientes más poderosos y hábiles de Demon Slayer Corps- tendrá un método de entrenamiento diferente que será divertido de ver. Pero las cosas no acaban allí.

Haciendo un poco de memoria, Tengen Uzui no ha vuelto a ser visto desde que perdió un brazo y un ojo en el arco Entertainment City en su batalla contra el demonio Gyutaro. Sin embargo, aunque se retiró del Demon Slayer Corps debido a su discapacidad, será la primera persona que entrenará a los estudiantes para la próxima batalla. No es para menos considerando la gran amenaza en ciernes.

De acuerdo con el manga, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Kanao y todos los demás estudiantes pasarán por un proceso de novatadas supervisado por Tengen antes del entrenamiento con los Hashira. Los estudiantes tendrán que correr sin descanso para aumentar su resistencia y vigor para que tengan una oportunidad contra los demonios de las Lunas Superiores.

Cierre del arco “To the Hashira Training”

El último capítulo del manga aparece Sanemi Shinazugawa, el Pilar de Viento, encontrando el globo ocular de Nakemi entre los arbustos y destruyéndolo. Los demonios probablemente ya sean conscientes de su ubicación, así que la tensión será aún peor.

Ya en los momentos finales, Muzan aparece frente a la mansión de Kagaya Ubuyashiki, lo que significa que el arco final comenzará con lo que será una masacre épica.

Demon Slayer Temporada 4 | Cuándo y cómo ver el anime

La plataforma de streaming especializada en anime Crunchyroll anunció que la fecha de lanzamiento internacional de la cuarta temporada de Demon Slayer: To the Hashira Training será el domingo 12 de mayo en Japón, Norteamérica. América del Sur y Europa.

Cada episodio se publicará semanalmente y no hay detalles sobre la versión doblada ni el horario de disponibilidad en el catálogo de Crunchyroll.

Por cierto, el proceso para suscribirse es bastante sencillo para ver Demon Slayer - Temporada 4 en Crunchyroll. Haz clic en este enlace para iniciar la creación de tu cuenta. Indexa tu correo electrónico y una contraseña. Después, tendrás que elegir entre varios planes de suscripción, incluyendo una suscripción gratuita con anuncios y suscripciones premium sin anuncios. Selecciona el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Si eliges un plan de suscripción premium, deberás proporcionar la información de tu tarjeta de crédito o débito para el pago mensual.