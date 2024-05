Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba estrenará este mes la cuarta temporada con los episodios del manga correspondiente al Arco del Entrenamiento Pilar (To the Hashira Training). Las espectativas son muy altas porque las nuevas entregas abordarán la preparación de lo que será la gran batalla final contra Muzan Kibutsuji, y más ahora que sabemos el título del primer episodio y la sinopsis.

El primer capítulo de la cuarta temporada de Demon Slayer, cuyo lanzamiento está programado para el 12 de mayo a través de la plataforma de streaming Crunchyroll, llevará por nombre “Para derrotar a Muzan Kibutsuji” y la sinopsis señala lo siguiente:

“En la aldea del herrero, los dos demonios de rango superior fueron derrotados gracias a los esfuerzos de Tanjiro y las dos Hashira. La existencia de Nezuko, quien ha conquistado el sol, presagia una gran batalla contra Muzan Kibutsuji. Mientras tanto, los Hashira se reunieron en la residencia Ubuyashiki y se llevó a cabo una reunión de la organización”.

Demon Slayer | La cuarta temporada según el manga

La Cuarta Temporada de Demon Slayer continuará desde el final del arco de Swordsmith Village (capítulos 98-127 del manga) adaptando el arco de Hashira Training (capítulos 128-136); es decir, la segunda mitad del Volumen 15 y los primeros tres capítulos del Volumen 16.

La sinopsis del libro adelanta lo siguiente: “Tanjiro va a ver a Stone Hashira, Himejima, quien tiene la intención de prepararlo para las batallas venideras. El entrenamiento para convertirse en Hashira, un miembro de alto rango del Demon Slayer Corps, es intenso y exigente. ¡Y ganarse la aprobación de Himejima parece imposible, pero Tanjiro no se rendirá!”.

Demon Slayer Temporada 4 | Cuándo y cómo ver el anime

La plataforma de streaming especializada en anime Crunchyroll anunció que la fecha de lanzamiento internacional de la cuarta temporada de Demon Slayer: To the Hashira Training será el domingo 12 de mayo en Japón, Norteamérica. América del Sur y Europa.

Cada episodio se publicará semanalmente y no hay detalles sobre la versión doblada ni el horario de disponibilidad en el catálogo de Crunchyroll.

Por cierto, el proceso para suscribirse es bastante sencillo para ver Demon Slayer - Temporada 4 en Crunchyroll. Haz clic en este enlace para iniciar la creación de tu cuenta. Indexa tu correo electrónico y una contraseña. Después, tendrás que elegir entre varios planes de suscripción, incluyendo una suscripción gratuita con anuncios y suscripciones premium sin anuncios. Selecciona el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Si eliges un plan de suscripción premium, deberás proporcionar la información de tu tarjeta de crédito o débito para el pago mensual.