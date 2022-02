Goku parece no envejecer y, en cada nueva saga, el protagonista de Dragon Ball Super obtiene nuevos poderes que se comparan con las deidades universales. Ya hemos visto el Super Saiyajin original, el Super Saiyajin Blue y hasta la transformación God... Goku ha pasado por todo, ¿pero acaso eso lo hace inmortal?

Goku es un extraterrestre, pero su organismo es parecido al de un ser humano. Tiene habilidades especiales, puede concentrar energía, evolucionar a Super Saiyajin y dominar técnicas como el Ultra Instinto, que viene a ser un estado mental de autocontrol. Tantos poderes hace que su organismo pase por duras pruebas y, siguiendo la lógica de las Células S, los Saiyajins se vuelven cada vez más fuertes al estar al borde la muerte.

Ahora, si acudimos al canon de Dragon Ball Z, Goku en realidad sí muere por causas naturales: Trunks del Futuro revela que Kakaroto no sobrevivió a una enfermedad del corazón en su futuro apocalíptico. Podemos suponer, entonces, que tanta energía y entrenamiento hace que el corazón sea el músculo más lastimado.

DRAGON BALL Z | Trunks cuenta a Goku sobre su muerte

El detalle es que esta historia se desarrolló cuando no existía aún Dragon Ball Super ni la evolución Super Saiyajin God. No obstante, las cosas parecen no cambiar, debido a que Super Saiyajin God es una evolución en sí y no la elevación de Goku a un Dios inmortal. Se trata más bien de una evolución dentro del misticismo de la raza Saiyajin con la historia de Yamoshi, el saiyano de corazón puro. La leyenda concluye con la muerte de Yamoshi, por lo que no es inmortal, pero sí pudo elevarse a un plano espiritual.

En conclusión, Goku es tan mortal como tú y como yo. Sus transformaciones, en realidad, lo desgastan físicamente, por lo que tanto poder tiene un costo para su salud en el futuro.

Dragon Ball Super ha dejado a Goku y Vegeta en un segundo plano en la actual saga. El capítulo 80 se titula “Gas vs. Granola (2)”, ya que se trata del combate entre los dos guerreros más fuertes del universo. Ambos lograron alcanzar este nivel con los deseos al dragón del planeta Cereal.

Todos los que se encuentran en el planeta, con excepción de los sugarianos, han quedado sorprendidos por el poder que emana de Gas, el ayudante de Elec Heata. Curiosamente, al inicio recibe unos cuantos golpes contra Granola debido a que no domina todas las técnicas de los dioses.

Los saiyajins no contaban con que Gas llevaba una diadema que inhibía su poder real. Elec se lo retira y comienza a desarrollar un ki berserk al mismo estilo de Broly. Como es de esperarse, comienza a golpear a todos y es prácticamente imparable.

Lee aquí el capítulo 80 del manga de Dragon Ball Super.

