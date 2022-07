Dragon Ball Super: Super Hero sigue sin aparecer en la cartelera de América Latina. No hay más que seguir esperando con mucho cuidado con la información disponible en Internet, ya que la cinta de Toei Animation se estrenó hace tiempo en Japón. Esto hace que, desde el otro lado del planeta, se pregunten sobre los nuevos niveles de poder y si Golden Freezer es capaz de derrotar a un villano que ha sorprendido por su regreso en Super Hero.

ALERTA DE SPOILER

Dragon Ball Super: Super Hero ha hecho que la Patrulla Roja vuelva a ser una amenaza mediante Cell Max, la versión actualizada de Cell que ahora cuenta con información genérica de Goku, Piccolo, Buu y Gohan.

Dicho esto, no sabemos qué tan fuerte es en comparación con los actuales Goku, Broly, Vegeta, Freezer, etc., ya que no luchan contra él en la película.

La manera de saberlo es a través de Gamma 1 y 2. Aparentemente, ambos son los androides más fuertes que existen, es decir, más fuertes que Androide 17 y 18. Siendo Androide 17 tan poderoso como la transformación Super Saiyajin Blue. Esto último significa que ya es comparable con Golden Freezer.

Gamma 1 y 2 pudieron derrotar a Gohan y Piccolo durante la mayor parte de Super Hero, hasta que el namekiano desbloquea su forma naranja. Después nos enteramos que Cell Max logra matar a Gamma 2 con bastante facilidad.

Si los gammas son mas o menos nivel Golden Freezer, podemos concluir que Cell Max acabaría con el clásico villano de la Saga Z con el menor esfuerzo.

Ver Dragon Ball Super: Super Hero online gratis

Toei Animation sabe de la popularidad que goza Dragon Ball. La cinta Dragon Ball Super: Super Hero ya se estrenó en Japón, pero en esta parte del mundo aún tendemos que esperar unos días. Los seguidores ya tienen una idea de lo que sucederá en la aventura de Gohan y Piccolo, pero ver la cinta gratis vía online sin pagar la entrada del cine es algo que Toei Animation advirtió en un comunicado oficial.

Toei Animation, ni cualquier empresa en general, tiene el poder de denunciar a quienes posean material ilegal, en este caso, la copia pirata de Dragon Ball Super: Super Hero, aunque sí pueden dar con los responsables si es que se atreven a distribuirlo por Internet.

La demanda, por lo tanto, está dirigida para quienes suben la película de Dragon Ball en Internet y después invitar a la comunidad a verla. Incluso, a través de un comunicado, Toei advierte que grabar la película en secreto (desde una sala de cine) para después subirla a Internet podría llevar a sanciones como 10 años de prisión o 70 mil dólares.

