Ronda Rousey y Gina Carano se enfrentarán este sábado 16 de mayo (19:00 horas del Tiempo de Centro de México; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT) en el Intuit Dome de Los Ángeles, California, en un combate que revive una rivalidad clave en la historia de las MMA femeninas y en el auge de la Ultimate Fighting Championship frente a otras promociones. ¿Quieres saber el precio y en qué dispositivos podrás ver la pelea en vivo y online por Netflix desde tu país? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Las fortalezas de Ronda Rousey siguen siendo las que la convirtieron en una figura dominante de las MMA: explosividad para cerrar distancias, control absoluto del clinch y una capacidad letal para finalizar en el suelo. Su judo continúa siendo el factor más determinante del combate, especialmente ante una rival que históricamente ha sufrido cuando la obligan a defender derribos y transiciones. Si la excampeona logra imponer presión desde el inicio y llevar la pelea a su terreno, el panorama puede inclinarse rápidamente a su favor.

Del otro lado, Gina Carano conserva atributos peligrosos: pegada, experiencia y lectura táctica para manejar los intercambios en pie. Mantener la distancia, encontrar ángulos y castigar cada entrada de la judoca será clave para construir sus opciones de victoria. Además, el hecho de no cargar con el peso del favoritismo podría permitirle competir con mayor soltura y paciencia estratégica.

Las principales dudas de Carano aparecen precisamente en el juego de suelo. La presión de Rousey en el clinch, sumada a su capacidad para encadenar derribos y buscar sumisiones, puede neutralizar buena parte del striking de su rival. Si la actriz estadounidense no consigue defender las entradas o levantarse rápido tras caer, corre el riesgo de pasar largos tramos bajo control y terminar en posiciones comprometidas.

En el aspecto emocional, la exmonarca llega con una motivación evidente: recuperar prestigio y demostrar que todavía puede competir al máximo nivel. Esa necesidad de reivindicación podría convertirla en una peleadora más agresiva y decidida. Carano, en cambio, afronta el combate con la narrativa del regreso inesperado y con la tranquilidad de tener menos presión mediática, algo que puede ayudarla a mantener la calma en los momentos críticos.

Pronóstico: las casas de apuestas colocan a Rousey como favorita por una razón clara. Su dominio en el grappling y su experiencia en peleas de alto nivel la convierten en la competidora con más caminos hacia la victoria. Si consigue cerrar distancias y evitar castigo excesivo en pie, una sumisión o una decisión dominante lucen como los escenarios más probables. Aun así, Carano tiene recursos suficientes para complicar el combate si logra mantenerlo de pie y capitalizar cualquier error defensivo de la excampeona.

¿Dónde ver Netflix EN VIVO, pelea de Ronda Rousey vs. Gina Caranno por streaming?

La transmisión será exclusiva por Netflix, lo que permitirá que el evento llegue a una audiencia mucho más amplia. Con todo esto, el combate entre Ronda Rousey y Gina Carano apunta a ser una de esas noches que darán que hablar, tanto dentro como fuera del ring.

Países Plan estándar de Netflix con anuncios / Básico Plan estándar de Netflix sin anuncios Netflix Premium Argentina ARS 5.999 ARS 9.999 ARS 13.499 Bolivia USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Brasil BRL 18.90 BRL 44.90 BRL 59.90 Chile CLP 5.990 CLP 10.490 CLP 13.990 Colombia COP 18.900 COP 29.900 COP 44.900 Costa Rica USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Cuba USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Ecuador USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 El Salvador USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Guatemala USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Honduras USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 México MXN 119 MXN 249 MXN 329 Nicaragua USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Panamá USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Paraguay USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Perú PEN 28.90 PEN 40.90 PEN 52.90 Rep. Dominicana USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Uruguay USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Venezuela USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Estados Unidos USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Canadá CAD 7.99 CAD 18.99 CAD 23.99 Reino Unido £5,99 £12.99 £18.99 España 6,99 € 13,99 € 19,99 € Francia 7,99 € 14,99 € 21,99 € Italia 6,99 € 13,99 € 19,99 € Alemania 4,99 € 13,99 € 19,99 €

¿En qué dispositivos puedo ver Netflix?

Smart TV : Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips y otros modelos compatibles con la app de Netflix.

: Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips y otros modelos compatibles con la app de Netflix. Dispositivos de streaming para TV : Roku, Amazon Fire TV/Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast/Google TV.

: Roku, Amazon Fire TV/Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast/Google TV. Consolas : PlayStation (PS4, PS5) y Xbox (One, Series S|X).

: PlayStation (PS4, PS5) y Xbox (One, Series S|X). Teléfonos y tablets : iPhone/iPad (iOS/iPadOS) y Android.

: iPhone/iPad (iOS/iPadOS) y Android. Computadoras : Windows, macOS y Chromebook (navegador compatible o app de Windows).

: Windows, macOS y Chromebook (navegador compatible o app de Windows). Decodificadores de operadores : boxes de cable/satélite e IPTV que integren la app de Netflix.

: boxes de cable/satélite e IPTV que integren la app de Netflix. Alternativas si tu TV no es compatible: conectar un dispositivo de streaming por HDMI, usar consola, o duplicar pantalla desde laptop o móvil.

Horario, TV y dónde ver en vivo la pelea de Ronda Rousey vs. Gina Carano por velada de MMA

Fecha : sábado 16 de mayo 2026

: sábado 16 de mayo 2026 Hora (referencia) : cartelera principal alrededor de 7:00 p.m. CDMX / 9:00 p.m. ET; estelar cercano a 9:30–10:00 p.m. CDMX / 11:00 p.m. ET.

: cartelera principal alrededor de 7:00 p.m. CDMX / 9:00 p.m. ET; estelar cercano a 9:30–10:00 p.m. CDMX / 11:00 p.m. ET. Canal/Transmisión : exclusiva en Netflix, incluida en la suscripción (sin PPV adicional).

: exclusiva en Netflix, incluida en la suscripción (sin PPV adicional). Lugar: Intuit Dome de Los Ángeles, California

Cartelera completa de la pelea Ronda Rousey vs. Gina Carano

Peso pluma — Ronda Rousey vs Gina Carano

Peso wélter — Nate Diaz vs Mike Perry

Peso pesado — Francis Ngannou vs Philipe Lins

Peso ligero — Salahdine Parnasse vs Kenneth Cross

Peso pesado — Junior Dos Santos vs Robelis Despaigne

Peso pactado — Phumi Nkuta vs Adriano Moraes

Peso wélter — Jefferson Creighton vs Jason Jackson

Peso wélter — Namo Fazil vs Jake Babian

Peso pluma — David Mgoyan vs Albert Morales

Peso pactado — Aline Pereira vs Jade Masson-Wong

Peso pactado — Chris Avila vs Brandon Jenkins

FAQ — Preguntas frecuentes sobre la pelea Rousey vs Carano en Netflix

¿La pelea se puede ver con cualquier suscripción de Netflix?

Sí, la cartelera principal se transmitirá globalmente y está incluida en todas las suscripciones de Netflix.

¿Hay pago adicional o pay-per-view?

No se espera pago adicional; el evento principal está dentro del servicio de suscripción de Netflix.

¿Dónde ver los preliminares?

Las preliminares se emitirán en Tudum (plataforma vinculada a Netflix).

¿Qué reglas se aplican en la pelea?

Se seguirán las Reglas Unificadas de MMA: cinco asaltos de cinco minutos para el combate de peso pluma; guantes de 4 onzas.

¿Habrá transmisión en televisión tradicional?

La transmisión principal será por streaming en Netflix; la disponibilidad en canales de TV dependerá de acuerdos locales de cada país.

¿A qué hora exacta empieza en mi país?

Usa la hora del evento en Los Ángeles (Intuit Dome) y ajusta según tu huso horario. Las horas indicadas arriba son estimadas; confirma con la guía local o la señal de Netflix.