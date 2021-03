Pokémon está dando la hora... literalmente. La compañía Casio y The Pokémon Company anunciaron el lanzamiento del modelo BA-110PKC dedicado a Pikachu, la criatura más emblemática del anime. Lo mejor es que ya está disponible en Perú para todos los entrenadores.

El nuevo modelo de Pokémon se incorpora a la línea de relojes resistentes para mujeres BABY-G. Su diseño fue ideado para el vigésimo aniversario de BABY-G y está inspirado en el estilo de pintura de puntos.

El reloj de Pokémon tiene un formato análogo-digital. Toda la correa del modelo muestra un patrón de camuflaje que incorpora la silueta femenina de Pikachu, notable por su cola en forma de corazón. El diseño de Pikachu está impregnado de detalles sutiles como la silueta de la cola rosada en el sujetador de la correa y la imagen de Pikachu grabada en la parte posterior de la caja. Las manecillas de las horas y los minutos también evocan el rostro de Pikachu.

Nuevo reloj de Casio inspirado en Pikachu

Puedes acceder a la web btime.pe para conocer todos los datos técnicos y el precio del reloj dedicado a Pokémon. Su precio es de 849 soles. El dispositivo es resistente a impactos y al agua hasta 100 metros de profundidad. Cuenta con iluminación LED, cronómetro, cinco alarmas diarias, calendario automático, horario mundial y más.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Estilo Deportivo Color de esfera Beige Material de la mica Cristal Mineral Color de la caja Beige Material de la caja Resina Color de la correa Beige Material de la correa Resina Batería Pila Tamaño de la caja 46,3×43,4×15,8mm Género Mujer Peso 45 gramos

POKÉMON GO | Celulares sin soporte

Con la nueva actualización de Pokémon GO , el juego dejará de brindar servicio a dispositivos Android que cuenten con Android 5 Lollipop. Pero allí no queda la cosa, sino que también los terminales con iOS 10 y 11 no podrán jugar.

Samsung Galaxy S3

Galaxy Nexus de Google

Xperia S de Sony

iPhone 3S

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

