CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. ¿Qué pasó con el plan de Connie en “Ataque a los titanes”? El capítulo 83 del anime de “Shingeki no Kyojin” tuvo varios momentos tensos, de una resolución difícil. Pero el principal cliffhanger fue el plan de Connie Springer al llevar a Falco a Ragako, su pueblo que fue destruido con la invasión a la Muralla Rose y donde se encontraba su madre, la señora Springer, convertida en un titán. Como se vio en las anteriores entregas de “Attack on Titan”, que se puede ver por Crunchyroll, la intención del soldado era sacrificar al niño que heredó el Titán Mandíbula.

La parte 2 de la temporada 4 de la creación de Hajime Isayama está marcada por el Retumbar de la Tierra, que fue activada por Eren Jaeger después de que convenciera a Ymir, en las Coordenadas, de que siguiera su plan y no el de Zeke, su medio hermano.

Este último había intentado convencer al protagonista de que un plan de eutanasia para la descendencia de los eldianos era la mejor forma de acabar con la guerra y la “maldición” que perseguía a este pueblo.

Mientras que Eren, en su otro extremo, a través del poder del Titán Fundador, anunció la aniquilación de todo el resto del mundo con los titanes gigantes del también llamado Estruendo. Caerían todas las patrias fuera del territorio de la Isla Paradis.

Antes del Retumbar, Zeke gritó y convirtió a las personas que habían entrado en contacto con el vino contaminado de su médula espinal. Falco fue uno de ellos y se convirtió en un titán. Luego, devoró a Porco, el usuario del Titán Mandíbula, y cayó desmayado en manos de Connie, quien se lo llevó a su pueblo para concretar su oscuro plan.

¿CONNIE LOGRÓ SU PLAN DE LLEVAR A FALCO A SU PUEBLO RAGAKO?

En el capítulo 83 de “Shingeki no Kyojin”, Connie engaña y llega al pueblo de Ragako, donde vivía su familia, junto al pequeño Falco, un niño de Marley que no sabía que tenía el poder del Titán Mandíbula. El soldado lo lleva hasta su casa, donde está oculta su madre, la señora Springer, un titán echado boca arriba que no puede mover más que los ojos y la boca.

La duda siempre estuvo presente en Connie, por el dilema de sacrificar a un niño para volver a abrazar y escuchar a su madre. Ese conflicto, sin embargo, no fue suficiente para que, con una escalera, le dijera que lo ayudar a cepillarle los dientes al titán. Su clara intención era lanzarlo hacia la boca de su madre.

Sin embargo, no consiguió que su plan se hiciera realidad porque Armin y Gabi aparecieron en el momento preciso y alertaron a Falco de que Connie solo quería usarlo para que su madre volviera a ser humano. El miembro de la Legión toma de rehén al niño y los amenaza, cuando Armin decide sacrificarse a cambio: sube las escaleras y salta hacia la boca de la titán, quien cierra la mandíbula para morderlo, pero Connie salva en el último segundo a Armin.

De esta manera, Connie recuerda que su madre le había dicho que sea un buen soldado que los enorgulleciera. Y que asesinar a un niño, a pesar de las intenciones que tenía, no encajaba en los deseos de su progenitora. El plan macabro no se concretó y los cuatro regresaron al cuartel para hacer funcionar otro plan para evitar la destrucción del mundo.

DETALLES CLAVES DEL RETUMBAR DE LA TIERRA

La gran amenaza del rey Karl Fritz

Las primeras noticias que se tuvo del Retumbar de la Tierra en “Shingeki no Kyojin” fue cuando se descubre que Karl Fritz, el primer rey de Eldia había ocultado, dentro de las murallas, a un gran número de titanes que saldrían a destruirlo todo si el resto del mundo se atrevía a invadir Paradis.

Dicho poder, de esta manera, se convirtió la gran amenaza y arma de destrucción masiva que Fritz encontró para aislarse del mundo y así vivir en una paz que duró 100 años. Esto lo sabían los miembros de la secta que adoraba las murallas y que conocían el secreto de la manipulación de la memoria que hizo el rey con sus ciudadanos.

La conexión entre Eren y Zeke

Con esta información, Eren sabía que la única forma de activar el Retumbar de la Tierra era entrar en contacto con un portador de un titán que tuviera sangre real. Historia era una opción para dar forma al Estruendo, pero Eren desistió de este plan y, por ello, se alió con su medio hermano Zeke, quien también tenía la sangre de los Fritz.

Por ello, los hermanos planearon encontrarse en la Coordenada o los Caminos, donde yace la esclava o diosa Ymir, la fundadora de los titanes. Esto, sin embargo, debía lograrse al tocarse, lo que se dio a pesar de que Gabi Braun le volara la cabeza a Eren: Zeke logra sostenerla y así tener la conexión.

El mensaje de Eren

Así, con el Retumbar activado, Eren se comunica con todos los descendientes del pueblo de Ymir y les anuncia su plan: acabar con todo el mundo afuera de las murallas de Paradis. Si Zeke buscaba eliminar la descendencia de los eldianos, ahora Eren anuncia la destrucción de los otros, colocándose en la otra cara de la moneda que ha dejado la guerra en la humanidad.

Eren Jaeger no solo hace una declaración, sino que también informa sobre las posibilidades del Retumbar: el rey Karl Fritz no estaba exagerando cuando amenazó al mundo con destruirlo todo al desatar a los titanes de las murallas.

¿QUÉ PODER TENÍA OCULTO EREN JAEGER EN “SHINGEKI NO KYOJIN”?

Por otro lado, en el episodio 79 de “Shingeki no Kyojin”, se vio cómo Eren Jaeger demostró a Zeke que tenía el poder de ver el futuro, una habilidad que mantuvo oculta durante la historia, aunque ya había dado algunas señales a lo largo de las cuatro temporadas.

En el más reciente capítulo, titulado como “Recuerdos del futuro”, los hermanos miran los recuerdos de Grisha, su padre, mostrando algunos momentos emotivos de las infancias de Zeke y Eren. Sin embargo, la gran sorpresa se dio cuando Eren intervino en el recuerdo de su padre con la familia Reiss. En realidad, al ver que él no podía asesinar a la realeza, intervino para orillarlo a hacerlo y así obtener el poder del Titán Fundador.

De esta manera, los seguidores de “Attack on Titan” descubrieron que eren tiene el poder de ver los recuerdos no solo de sus antepasados sino también de los futuros herederos, todo para llevar a cabo su plan que todavía no se conoce del todo (para los que no han leído el manga) y que ha empezado con su padre y Zeke: Eren lo manipuló para llegar a la Coordinada.

Además, uno de los puntos claves que ya habían dado una forma de entender de que el futuro también podía ser visto por el Titan Fundador fue cuando Eren Kruger le dice a Grisha que debe cumplir su misión para salvar a Mikasa y Armin, así como a todos. Ambos no sabían quiénes eran ellos, pero la sospecha quedó latente hasta que el capítulo 79 terminó por aclarar esta escena.

