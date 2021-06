¿Alguna vez vestiste un polo de Goku o llevaste una prenda temática de la popular serie Dragon Ball Z? Pues este anime ahora lleva el nombre de Dragon Ball Super, luego de que Akira Toriyama y Toei Animation estrenarán una nueva producción en 2015.

Goku regresó a la pantalla chica para mostrar sus nuevas aventuras junto a Vegeta. Como es de esperarse, la popularidad de la franquicia se disparó con el estreno de los últimos capítulos.

En marzo de 2018, se estrenaban los últimos minutos del combate entre Jiren y Goku. Este último logró desatar un poder nunca antes visto: el Ultra Instinto. Desde entonces, Toei Animation se ha centrado en la producción de nuevas películas de la franquicia.

Todos desean ser Goku, inclusive este niño. El usuario de Reddit Joseph Lemus advirtió que encontró un video viral en TikTok sobre un épico cosplay que una madre creó para su hijo.

Lleva un poco de Dragon Ball Z y un extravagante cabello al mismo estilo de Kakaroto. Recordemos que el personaje siempre ha tenido el cabello alborotado y con muchas crestas.

Dragon Ball Super: Goku admite que el Ultra Instinto es una de sus debilidades

Durante la saga del Torneo de Poder de Dragon Ball Super vimos que Goku intentaba activar el Ultra Instinto para poder hacerle frente a los poderosos luchadores del universo 11 como Jiren. Pues en los dos siguientes arcos argumentales del manga, el protagonista se ha dedicado a perfeccionar este poder.

Antes de su lucha contra Moro, Kakaroto se entrenó con Merus, el ángel encubierto en la Patrulla Galáctica. Mientras que durante la saga de Granola se le vio junto a Whis para conocer más acerca de la naturaleza de este poder.

Como es de esperarse, Goku ha utilizado este poder para poder derrotar a Granola. No obstante, no contaba con que solo se trataba de un clon y no de la versión real del personaje.

Solo por instante parecía que esta a punto de someter al Cereliano hasta que desapareció solo para revelar que realmente se trataba de una copia que solo servía para conocer el verdadero nivel de poder de los saiyajins.

“El Ultra Instinto no debería tener debilidades. Si algo falta, tiene que ser mi entrenamiento. No estoy acostumbrado a usar Ultra Instinct como Super Saiyan, así que sigo siendo vulnerable”, comenta el protagonista cuando cae al suelo.

Todavía necesita aprender a combinar el Ultra Instinto con el super saiyajin y pasar un tiempo más junto a Whis.

