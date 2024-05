Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba está preparando el ambiente para la batalla final contra Muzan Kibutsuji, el antagonista y demonio principal. Tanjiro y compañía están entrenando para el enfrentamiento en los episodios de la cuarta temporada, dedicada al Arco del Entrenamiento Hashira. Es de esperar que Tanjiro obtenga más habilidades y sea aún más poderoso al cierre de la trama, ¿pero acaso se convertirá en un Hashira? La respuesta la tenemos en el manga.

ALERTA DE SPOILER

Los Hashira, también conocidos como los Pilares, son los espadachines más poderosos entre los cazademonios del Demon Slayer Corps, una organización liderada por Kagaya Ubuyashiki. Cada Hashira posee un distinto tipo de estilo de respiración, por lo que Tanjiro bien podría ser un candidato al dominar la Respiración del Sol. Digamos que lo más lógico sería que Tanjiro ingrese al selecto grupo de espadachines pero nada es tan sencillo.

El manga revela qué es lo que ocurre al final de la batalla contra los demonios de Muzan. No queremos entrar en detalles pero, básicamente, Tanjiro no logra convertirse en un Hashira porque, como no hay más demonios por matar, el hijo de Ubuyashiki decide la disolución de los Demon Slayer Corps. Esto lo sabemos en un diálogo que tiene el personaje con los hashira del Agua (Giyu Tomioka) y el Viento (Sanemi Shinazugawa).

Así que no esperes que la gran meta de Tanjiro sea convertirse en un Hashira porque, para cuando acabe la gran batalla contra Muzan, los Demon Slayer Corps dejarán de existir. Pero no creas que la trama acaba con esta información. El manga extiende el final de los protagonistas hasta nuestros tiempos y vemos escenas de la vida de los descendientes de Tanjiro, Nezuko y compañía.

Demon Slayer Temporada 4 | Cómo ver el anime y cuándo son los estrenos

Crunchyroll estrenará cada episodio de Demon Slayer en su catálogo una vez por semana. Haz clic en este enlace para iniciar la creación de tu cuenta. Indexa tu correo electrónico y una contraseña. Después, tendrás que elegir entre varios planes de suscripción, incluyendo una suscripción gratuita con anuncios y suscripciones premium sin anuncios. Selecciona el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Si eliges un plan de suscripción premium, deberás proporcionar la información de tu tarjeta de crédito o débito para el pago mensual.

Crunchyroll tiene dos planes y los beneficios variarán según la conexión simultánea de los dispositivos. El plan Fan tiene un costo de 7.99 dólares; y el plan Mega Fan, 9.99 dólares mensuales. Recuerda que en esta plataforma podrás acceder a la Cuarta Temporada desde el primer día de su lanzamiento. Puedes hacer clic aquí para iniciar la prueba gratuita.

En teoría, los horarios y las fechas de estreno de cada capítulo de Demon Slayer no deberían cambiar, por lo que te adelantamos los días en los que deberías esperar cada entrega.

Episodio 1 – 12 de mayo (Disponible)

Episodio 2 – 19 de mayo (Disponible)

Episodio 3 – 26 de mayo (Disponible)

Episodio 4 – 2 de junio

Episodio 5 – 9 de junio

Episodio 6 – 16 de junio

Episodio 7 – 23 de junio

Episodio 8 – 30 de junio