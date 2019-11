Los usuarios, amantes de películas y series, son los más beneficiados en la guerra entre los servicios de streaming. Cada vez son más las plataformas que aparecen en el mercado ofreciendo una gran variedad de producciones, entre ellas están Netflix, Amazon, HBO, Fox; entre otras que se van sumando a esta nueva era de entretenimiento.

Esta inevitable ‘batalla’ ha llevado a la empresa Apple a meterse en el negocio lanzando su nuevo servicio de televisión por streaming Apple TV+. Este servicio de streaming llega con su catálogo de producciones para enganchar a los amantes de las películas y series.

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon protagonizarán 'The Morning Show', serie de Apple TV+. Foto: AFP

Apple está invirtiendo fuertemente en nuevo contenido y promete una “poderosa e inspiradora oferta de shows originales, películas y documentales”, que se sumarán a una serie de títulos conocidos.

El lanzamiento de Apple TV+ “marca un nuevo capítulo clave” para la firma de Cupertino, California, dijo Dan Ives, analista de Wedbush.

“Creemos que el objetivo de Apple en este emprendimiento de streaming es convertirse en una gran plataforma de distribución de contenido”, dijo Ives a inversores en un reporte.

Foto: AP

¿CÓMO VER LAS SERIES DE APPLE TV+ GRATIS?

El servicio de Apple TV+ debutó este viernes en 100 países, entre ellos Perú, donde costará US$ 4,99 mensuales, o S/ 16.90, y ofrece a sus clientes un periodo de prueba de 7 días gratis.

Apple está ofreciendo nuevas opciones al público para poder atraparlos con sus producciones, sobre todo en este mercado tan competitivo y con Disney + en camino en una semana y media.

Al igual que muchos servicios, Apple TV + ofrece una prueba gratuita, que le permite ver estos nuevos programas durante siete días sin pagar. Sin embargo, si no desea inscribirse para nada, aún puede ver todos estos nuevos programas.

Apple TV + ya está disponible en el Perú. Foto: Apple

Los usuarios podrán disfrutar de los primeros dos episodios. Puede que no se anuncie bien, pero la aplicación Apple TV le permite ver y descargar los dos primeros episodios de cada serie original de forma gratuita y sin suscripción.

Si visita la sección Apple TV + del sitio web de Apple en una computadora de escritorio, los episodios gratuitos no aparecerán. En su lugar, tienes que ir a la aplicación Apple TV en una tableta o dispositivo móvil (todos los iPhones ya deberían tenerlo instalado).

Cuando llegues a la parte de Apple TV + de la aplicación, cada nueva serie te dará la opción de ver o descargar los episodios de apertura. Puede hacer clic en uno y comenzará a reproducirse, sin hacer preguntas. Si intentas reproducir el tercer episodio, se te pedirá que te registres para la prueba gratuita de Apple TV +.

Es probable que dos episodios del programa te den la oportunidad de decidir realmente si te gusta o no este nuevo servicio de streaming. Si tiene tiempo, puede ver dos episodios de cada día de lanzamiento original en Apple TV +, lo que debería ayudarlo a decidirse a elegir esta nueva propuesta.

Morning Show, Dickinson, See, For All Mankind, The Elephant Queen, Oprah's Book Club, Helpsters, Ghost Writer y Snoopy in Space tienen episodios gratuitos disponibles en este momento, así que tienes mucho que ver en el transcurso de fin de semana.

Cabe indicar que actualmente, Netflix ofrece sus planes desde 24,90 soles en un Plan Básico y puede llegar hasta los 44,90 soles por un plan premium.

¿DÓNDE VER EL CONTENIDO DE APPLE TV+?

Además de los dispositivos Apple, la aplicación Apple TV podrá instalarse también en televisores de varias marcas, así como en los reproductores Roku y los Amazon Fire TV.

Los únicos dos fabricantes que faltan en sumarse a la lista son LG y Vizio que posiblemente se unan en las próximas fechas.

En la página web de Apple TV + se puede observar los paquetes que ofrecen al público, entre ellos están tres opciones. Primero tenemos la opción de prueba gratis por 7 días a US$ 4,99 mensuales. Opción que permite que 6 personas tengan acceso.

Apple también está regalando un año completo de Apple TV+ para todos los que compren un nuevo dispositivo de Apple, o hayan comprado desde el 10 de septiembre, fecha de presentación de los nuevos iPhone.

A demás está en plan para estudiantes con Apple Music. Este plan incluye acceso gratuito a las series y películas originales de Apple TV+.

Pese al escueto catálogo inicial, se espera que en los próximos meses (y años) Apple TV+ vaya ampliando sus servicios. No en vano, la compañía confirmó hace algunos meses que cineastas de primer nivel, como Steven Spielberg, M. Night Shyamalan, Sofia Coppola o J. J. Abrams, formarían parte del catálogo de la multinacional.