Tras haber dado vida por dos temporadas a Kat Hernandez en “Euphoria”, Barbie Ferreira ya no aparecerá más en la serie de HBO Max, noticia que hace en agosto de 2022 hizo enfurecer a los seguidores. El enojo se acrecentó cuando se comenzó a especular que las razones de su salida eran porque no tenía una buena relación con Sam Levinson, el creador del programa; sin embargo, la propia actriz salió a aclarar todo.

Además de revelar las verdaderas razones de su alejamiento, también reveló por qué llegó a sentirse como una “perdedora” cuando comenzó a encarnar a su personaje en la serie protagonizada por Zendaya.

“Después de cuatro años de encarnar a Kat, el personaje más especial y enigmático, tengo que despedirme con los ojos llorosos. Espero que muchos de vosotros pudierais veros en ella como yo lo hice y que os traiga alegría al ver su viaje hacia el personaje que es hoy. Puse todo mi cuidado y amor en ella y espero que pudierais sentirlo”, fue lo primero que señaló en redes sociales cuando se supo que no iría más en “Euphoria”, ahora ella brinda detalles de su salida.

En "Euphoria 2", la poca participación de Kat despertó el enojo de sus fanáticos (Foto: HBO Max)

LA VERDAD SOBRE LA SALIDA DE BARBIE FERREIRA DE “EUPHORIA”

Barbie Ferreira aclaró que no salió de “Euphoria” por tener problemas con el creador Sam Levinson, por lo que pidió a los seguidores de la serie no creer en todo lo que sale en redes sociales. La decisión de alejarse fue por mutuo acuerdo, ya que sentía que su personaje no tenía mayor desarrollo en la trama.

“Fue por decisión mutua. No creo que Kat tuviera un desarrollo de personaje más allá. Creo que había lugares a los que podría haber ido, pero simplemente no creo que hubiera encajado en la serie. Fue una lucha encontrar una buena continuación para Kat”, señaló en entrevista para el podcast ‘Armchair Expert’ con Dax Shepard.

“[Sobre los rumores de su mala relación con Sam] Al final me dejé atrapar por este drama en el que nunca pedí estar y del que nunca he hablado. Soy de las que piensa que si pasara algo, no hablaría de ello en público porque entonces le estaría dando aún más que hablar al tema. Al final siento que esto ha cobrado vida propia. No creas todo lo que lees (…). Así que en realidad fue muy doloroso ver a los fans enfadarse”, manifestó.

Barbie Ferreira anuncia que ya no será parte de “Euphoria”. (Foto: @barbieferreira).

¿POR QUÉ AL INICIO DE “EUPHORIA” SE SENTÍA UNA FRACASADA?

Ferreira también habló sobre cómo se sintió al inicio con su participación en “Euphoria” y por qué se sentía como una fracasada con su personaje, pero al evolucionar la quiso mucho.

“No quiero ser sólo la ‘mejor amiga gorda’ y creo que ellos tampoco querían eso (…). Me gusta Kat, así que puedo seguir mi propio camino. Al principio, estaba como ‘Dios mío, soy un fracaso, soy una perdedora’, pero ahora puedo decir que realmente ha sido algo bueno”, puntualizó.