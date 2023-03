El Universo Cinematográfico de Marvel estrenó el pasado 17 de febrero “Ant-Man and the Wasp: Quatumania”, la tercera película de la franquicia del Hombre Hormiga. En la trama vimos cómo se conectaban las historias de los multiversos, las cuales se desarrollaron en otras producciones como “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y “Loki”.

Tras este estreno, la pregunta que muchos fans se deben hacer es qué viene después. ¿Seguiremos viendo más historias sobre Kang, el Conquistador? o ¿se introducirán a nuevos villanos en el UCM? Pues tocará un pequeño descanso antes de la siguiente película.

Marvel estrenará la segunda temporada de la serie animada “What If...?” en la plataforma Disney Plus en las siguientes semanas (sin fecha confirmada). Mientras que prepara la campaña publicitaria de “Guardianes de la Galaxia Vol.3″.

Calendario de estrenos de Marvel en 2023

What If...? temporada 2 - Inicios de 2023

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - 5 de mayo de 2023

Secret Invasion - Mediados de 2023

Echo - Mediados de 2023

Loki temporada 2 - Mediados de 2023

Ironheart - 2023

The Marvels - 10 de noviembre de 2023

Agatha: Coven of Chaos - entre finales de 2023 e inicios de 2024

En la tercera cinta de los Guardianes de la Galaxia veremos cómo quedó el equipo de héroes tras derrotar a Thanos. Gamora, la versión del pasado, no parece haber quedado en buenos términos con su hermana ni con -Star Lord, según lo que se ve en el tráiler oficial.

Los rumores indican que será el momento para despedirnos de algún guardián. Entre los candidatos están Star Lord y Rocket. Este último cuenta con emotivos diálogos en el primer tráiler que ha compartido Marvel y ha desatado las teorías de los fans.

En 2024, se mantendrá la temática de los multiversos con estrenos como “Captain America: New World Order”, “Daredevil: Born Again”, “Thunderbolts” y “Deadpool 3″. Recordemos que el actual villano que le dará forma a la saga del multiverso es Kang, pese a que la versión maligna perdió en Ant-Man 3.

Tráiler de “Guardianes de la Galaxia Vol.3″

