, organización respaldada por Games of the Future y la World Phygital Community, anuncia oficialmente su evento inaugural de Phygital Football en el país, marcando el inicio de una nueva era en el y el .

El evento se llevará a cabo el 28 de febrero en el Complejo Deportivo Vistamar de San Miguel, y contará con la presencia de dos grandes referentes del fútbol peruano: Luis ‘Cuto’ Guadalupe y Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, quienes participarán como embajadores oficiales de esta innovadora disciplina.

El campeonato se desarrollará con la participación de 8 equipos, cada uno liderado por un capitán, quienes serán influencers, deportistas y artistas reconocidos de distintos nichos, que serán develados en los próximos días. Esta propuesta busca unir el deporte, el entretenimiento y las redes sociales, generando una experiencia única para el público.

Luis Guadalupe y Juan Manuel Vargas participarán del evento como embajadores oficiales del Phygital Football. (Foto: Difusión)

El Phygital Football combina lo mejor del deporte físico y los videojuegos competitivos. Los equipos compiten primero en una fase digital (eSports) y luego continúan en la cancha, integrando habilidad virtual y rendimiento real en una sola experiencia. Este formato, que ya es tendencia a nivel mundial, llega por primera vez al Perú con estándares internacionales.

César Holguín, presidente y socio de Phygital Perú, expresó su entusiasmo por esta nueva tendencia mundial: “Los Phygital Sports son una disciplina híbrida que en los últimos años ha crecido en países como Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, donde se apuesta fuertemente por los eSports y el deporte. Hoy, esta experiencia podemos traerla de manera oficial al Perú”.

Por su parte, Renzo Cordiglia, socio y presidente de Phygital Perú, destacó el impacto del proyecto: “Los Juegos del Futuro llegaron al Perú para revolucionar el deporte. Es un nuevo concepto que marcará un antes y un después en la industria deportiva nacional”.

Con este lanzamiento, Phygital Perú se integra oficialmente al movimiento internacional impulsado por Games of the Future y la World Phygital Community, posicionando al país dentro del circuito global de competencias phygital.

El evento reunirá a deportistas, gamers, creadores de contenido, empresarios, marcas y medios de comunicación, consolidando al Perú como referente regional en esta nueva industria.

Detalles del evento:

  • Fecha: Sábado 28 de febrero
  • Lugar: Complejo Deportivo Vistamar – San Miguel
  • Hora: Desde las 11:00 a.m.

