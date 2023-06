En el Universo Cinematográfico de Marvel debemos siempre ver con escepticismo cada muerte; a menos que se tomen la molestia de darnos un funeral o entierro. En “Avengers: Endgame”, se le dio una despedida a Tony Stark, mientras que en la escena post-créditos de “Black Widow” vimos que Yelena Belova visitaba la tumba de su hermana.

En “Secret Invasion”, la nueva serie de Disney Plus, volvemos a tener algunas muertes pero todo parece indicar de que se trata de un movimiento en un tablero de ajedrez gigantesco que durará seis capítulos de casi 50 minutos cada uno de ellos.

Spoilers de “Secret Invasion”

Advertimos que las siguientes líneas cuentan con spoilers acerca del primer capítulo de “Secret Invasion”. Recomendamos verlo antes de leer esta alocada teoría.

Maria Hill llamó a Fury a pedido de Talos para que intervenga en el conflicto con los Skrulls. (Foto: Marvel)

Invasión Secreta es la producción perfecta para ver en acción a Nick Fury, aquel agente secreto que ha estado a cargo de S.H.I.E.L.D. y S.A.B.E.R. durante muchos años; además reunió a los Vengadores y siempre ha estado un paso por delante que todos sus perseguidores y enemigos.

Sin embargo, en el primer capítulo nos repiten una y otra vez que el personaje está pasado de años, que no puede anticiparse a las acciones de los demás y que no sirve para esta misión. Pero todo parece cambiar cuando juega ajedrez con Maria Hill.

Allí, es cuando la serie da a entender que algo ha cambiado y que Fury tiene todavía un as bajo la manga para solucionar el conflicto que está por estallar (literalmente). En otras palabras, el agente secreto puede buscar darle cierta ventaja a sus enemigos para exponer sus vulnerabilidades.

Esto incluye la muerte de Maria Hill. Pero ¿realmente ha muerto el personaje?, ¿Hill se merece irse del UCM así de fácil?, ¿acaso los agentes secretos no llevan siempre chaleco antibalas? Hay muchas preguntas por responder tras el estreno del primer capítulo.

El motivo por el cual no es creíble esta muerte podría estar en la serie “Agents of S.H.I.E.L.D.”, en donde se trajo de regreso al agente Coulson. Como se mencionó antes, Fury podría haber planeado todo para mostrarse vulnerable y como si no fuera una amenaza para la agrupación terrorista Skrull.

Además, ahora que Hill está fuera de la ecuación, podría infiltrarse con mayor facilidad en líneas enemigas, ya que no esperarán que una agente muerta aparezca en la escena. Recordemos que Black Widow ya ha utilizado la tecnología de máscaras para suplantar la identidad de alguien en la cinta “Capitán América y Soldado de invierno”.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.