El cierre de Spider-Man: Across the Spider-Verse tiene la madre de todos los suspensos. Ya es obvio que leeras spoilers en las siguientes líneas, así que regresa cuando hayas visto la película del Hombre Araña. Si ya la vista, continúa leyendo con atención porque estamos igual de sorprendidos que tú y en busca de varias explicaciones.

ALERTA DE SPOILER

En Spider-Man: Across the Spider-Verse, Miles Morales es presionado por The Spot y Spider-Man 2099 para elegir entre salvar a sus seres queridos o proteger el multiverso, en el que todas las variantes del Hombe Araña están conectadas a través de una serie de eventos que dan forma a cada uno de sus viajes personales. Lo sabemos, ya suena desde la trama.

Morales opta por evitar la tragedia en su vida (todos los Spider-Man pasan por una tragedia para asumir la responsabilidad del superhéroe) y escapa a una realidad equivocada mientras The Spot, un villano que creó, amenaza con matar a sus seres queridos.

La gran sorpresa es la reaparición de Prowler en un universo diferente. Después de llegar al universo equivocado, Miles Morales descubre que Aaron Davis está vivo, pero este lo captura y lo ata para que pueda conocer a su contraparte multiversal: una variante de Miles Morales que nunca fue mordida por una araña radiactiva y, por lo tanto, nunca se convirtió en Spider-Man. Esta versión de Miles aparentemente fue corrompida por su tío y se convirtió en Prowler.

¿Cómo Miles Morales acabó en Tierra-42?

La máquina que usa Miles para escapar identifica el ADN de la araña radiactiva que lo mordió, que proviene de la Tierra-42 en lugar del universo natal de Miles, la Tierra-1610. Es en la Tierra-42 donde el padre de Miles murió en lugar de su tío, su madre tiene problemas financieros y su contraparte multiversal se ha convertido en un criminal.

No se sabe qué pasó en la vida de Miles Morales de la Tierra-42 para convertirse en Prowler, pero todo apunta a la muerte de Jefferson Davis. Sin una figura paterna moralmente correcta y sin Spider-Man para incentivar su responsabilidad como superhéroe, Miles Morales acabó adoptándose a la vida delictiva.

No se sabe cómo murió el padre de Miles. Imaginamos que fue en servicio, ya que era policía, pero es posible que el mismo Miles o Aaron Davis tengan que ver en la muerte del personaje.

¿Hay escenas postcréditos en Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

Lo que sí queda bastante claro es que Miles Morales tendrá que enfrentarse a sí mismo y a Aaron Davis en la Tierra-42 mientras aguarda por la ayuda de sus compañeros. En la escena final, Miles está demasiado débil para liberarse de las cuerdas que lo atan a un saco de boxeo. A pesar de la sorpresa de ver a su otro yo con el atuendo de Prowler, Miles se prepara para disparar una ráfaga eléctrica de sus dedos justo al cierre de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Por si crees que la secuencia continúa después de los créditos, te contamos que no hay dichas escenas y queda bastante claro que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse dará cuenta de la conclusión de tan explosiva escena.

