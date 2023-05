Miles Morales es la identidad secreta de Spiderman en Spider-Man: Into the Spider-Verse y Spider-Man: Across the Spider-Verse, ambas películas animadas forman parte de una trilogía que finalizará en el 2023 con el estreno de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Y es que de acuerdo al argumento de la primera película, en el universo que vive Morales; Peter Parker ha fallecido. Es decir, el único Spiderman que hay en ese lugar es Miles, quien obtuvo sus poderes luego de ser mordido por una araña radiactiva.

Hasta el momento, el personaje solamente había aparecido en las cintas animadas; sin embargo, Amy Pascal, productora ha declarado que están preparando una película live action sobre Miles Morales. Es decir, la historia sobre el personaje animado sería llevada a la pantalla grande y con actores reales.

De acuerdo con Variety.com, la productora brindó esas declaraciones durante la premier de Spider-Man: Across the Spider-Verse” en Los Ángeles. Pascal también dijo que están preparando una cuarta película de Spider-Man con Tom Holland y Zendaya, pero debido a la huelga de guionistas está en pause.

“¿Vamos a hacer otra película? Por supuesto que sí. “Estamos en el proceso, pero la huelga de escritores, nadie está trabajando durante la huelga. Todos somos simpatizantes y cuando regresen, comenzaremos”, comentó Amy en el evento.

Por otro lado, la productora también indicó que una película sobre Spider-Woman también estaría realizándose y que llegaría en algún momento a los cines de todo el mundo.





¿En qué películas y series de Spider-Man aparece Miles Morales?

Aunque Miles Morales no aparece en las películas del UCM, sí participa en algunas cintas animadas. De hecho, el superhéroe cuenta con una trilogía: una de las cintas está en streaming y la secuela se encuentra en cines. En ese contexto, te contamos las producciones sobre Spider-Man donde participa Miles Morales.

Ultimate Spider-Man está en Disney Plus

Spidey y sus sorprendentes amigos está disponible en Disney Plus

Spider-Man: un nuevo universo se encuentra en Disney Plus.





Spider-Man: Across the Spider-Verse





¿Cuándo se estrena “Spider-Man: Across the Spider-Verse” en Perú?

La película que presenta a un Spider-Man llamado Miles Morales llegará a los cines el 1 de junio del 2023.





¿Cuándo se estrena “Spider-Man: Across the Spider-Verse” en cines de Estados Unidos?

La cinta animada que los fanáticos del superhéroe esperan con muchas ansias llega a los cines de Estados Unidos el 2 de junio del 2023.





¿Cuándo dura “Spider-Man: Across the Spider-Verse”?

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”, también conocida como Spider-Man: A través del Spider-Verso es una cinta animada que tiene una duración de 100 minutos.





¿Cuál es el argumento de “Spider-Man: Across the Spider-Verse”?

Miles Morales, también conocido como Spider-Man (Hombre Araña) es convocado por Gwen Stacy, mejor amiga e interés amoroso para llevar a cabo una misión que consiste en salvar cada universo de Spider-People, misterioso nuevo villano que podría causar un desastre catastrófico en el multiverso.





Tráiler de “Spider-Man: Across the Spider-Verse”





