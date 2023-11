El tráiler de Madame Web, el spin-off del universo de Spider-Man, ha llegado para el deleite de la comunidad de Marvel. La cuenta de Sony Pictures presentó el avance de la cinta dirigida por S.J. Clarkson y que llegará a los cines a inicios del próximo año. Dale un vistazo a las imágenes y te contamos quién es ella según los cómics de Marvel.

La protagonista, interpretada por Dakota Johnson, es Cassandra Webb, una mutante capaz de prever el futuro y tiene la misión de salvar a las víctimas de Ezekiel Sims, un misterioso villano que opera según una lógica de la realidad muy siniestra. El tráiler lo cuenta casi todo, así que no te lo pierdas.

Así es como Madame Web se suma al universo de Spider-Man como Venom con Tom Hardy (2018), Venom: Let There Be Carnage (2021) y Morbius con Jared Leto (2022). Desconocemos si es que toda la acción que promete esta película pertenece o no al mismo universo de Spider-Man. Quizá se trate de un universo diferente al de los demás, así como sucedió con Venom. Ojalá este nuevo intento atraiga a la comunidad que cada vez más cuestiona las producciones de Marvel después de Endgame.

Madame Web llegará a los cines el 14 de febrero de 2024 a Estados Unidos, por lo que el estreno en Perú sería el jueves 15 del mismo mes.

Quién es Madame Web en los cómics de Marvel

Madame Web (alias Cassandra Webb) fue creada por el escritor Denny O’Neil y el artista John Romita Jr., e hizo su primera aparición en “The Amazing Spider-Man” #210 en 1980. La superheroína es una mujer mayor y ciega que posee habilidades psíquicas y precognitivas, algo parecido a lo que vimos en el tráiler.

A menudo, se presenta como una consejera y mentora para Spider-Man, brindándole orientación y ayudándolo a comprender su destino. Esto es clave para el UCM porque Peter Parker está solo en el mundo luego de que todos olvidaran su identidad, incluidos sus amigos más cercanos. A lo largo de las historietas de Spider-Man, Madame Web ha tenido varias encarnaciones, y diferentes personas han asumido el papel de Madame Web.

Cassandra Webb podrá ser la primera pero, tras su muerte, Julia Carpenter es la más conocida en las historietas. Ocurre que Madame Web (Cassandra) fue capturada por la familia Kravinoff para ayudarlos a derrotar a Spider-Man y resucitar a Kraven (Ojo, este personaje tendrá su película próximamente). Es así como Sasha, Ana y Alyosha Kravinoff mataron a Mattie Franklin para poder resucitar a Vladimir Kravinoff, conocido como Grim Hunter. El grupo después asesina a Kaine para usar su sangre en la resucitación de Kraven, pero el ritual nunca pudo realizarse. Frustada por lo acontecido, Sasha le cortó el cuello a Madame Web pero, en el último momento de su vida, Cassandra transfirió sus poderes a Julia Carpenter, dejándole el manto de Madame Web.

Te puede interesar