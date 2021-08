El tráiler de “Spider-Man: No Way Home” se filtró antes de que Sony lo lanzara oficialmente. Esta cinta es la tan esperada tercera entrega de la trilogía dirigida por Jon Watts con Tom Holland como su protagonista, aunque también llegará junto a Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, además de grandes conocidos de la franquicia.

Ha habido mucha especulación sobre la cinta, pero los rumores de que integrarán a los pasados Spider-Man interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield han llevado la emoción por los aires. Ahora que se sabe que hay un avance de por medio, la presión de los fans en las redes sociales se ha hecho enorme y parece que Marvel y Sony van a tener que responder con el tráiler.

Según la página de Facebook Marvel Cinematic Multiverse, el tráiler de “Spider-Man: No Way Home” llegará hoy 23 de agosto del 2021 a diferentes partes del mundo luego de presentarse oficialmente en el CinemaCon. El metraje que se vio del tráiler filtrado está en baja calidad y no tenía muchos efectos especiales, así que se espera que en menos de 24 horas Marvel y Sony liberen el verdadero tráiler editado.

Se ha confirmado que Alfred Molina regresa como Doc Ock, quien interpretó por última vez al personaje en “Spider-Man 2″ de Sam Raimi, Jamie Foxx como Electro y se espera que otros personajes como Daredevil de Charlie Cox y Green Goblin de Willem Dafoe también lleguen a la película considerando la posibilidad de los multiversos.

En cualquier caso, esto solo será confirmado por la misma Marvel o Sony, y con el tráiler filtrado, eventualmente deberán dar respuestas a los fans que esperan con ansias saber si realmente juntarán a los tres Spider-Man originales o si todo no habrá sido más que un sueño.

TRÁILER OFICIAL DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”

De momento, aún no se revela el nuevo tráiler de “Spider-Man: No Way Home”, pero se subirá aquí tan pronto Marvel lo haga. Este es un video fan-made que se hizo en YouTube.

TRÁILER FILTRADO DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”

HORA DE ESTRENO DEL TRÁILER DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”

7:30 PM México

7:30 PM Costa Rica

7:30 PM El Salvador

7:30 PM Nicaragua

7:30 PM Honduras

7:30 PM Guatemala

8:30 PM Colombia

8:30 PM Perú

8:30 PM Panamá

8:30 PM Ecuador

9:30 PM Puerto Rico

9:30 PM República Dominicana

9:30 PM Bolivia

9:30 PM Venezuela

10:30 PM Paraguay

10:30 PM Chile

10:30 PM Argentina

10:30 PM Uruguay

3.30 AM España (martes)

