Dragon Ball Super: Broly , la vigésima película de la franquicia Dragon Ball y la primera de la serie Dragon Ball Super, se estrenará en Japón el 14 de diciembre de 2018 y en Latinoamérica de enero del siguiente año.

Dirigida por Tatsuya Nagamine, esta película trae de vuelta al Super Saiyajin Legendario Broly, quien fue visto por última vez en la película de 1944, Dragon Ball Z: ¡Un dúo peligroso! Los superguerreros nunca duermen.

De acuerdo a la sinopsis de Dragon Ball Super: Broly , “esta es la historia de un nuevo saiyajin. La Tierra vive en paz tras el Torneo del Poder. Luego de darse cuenta de que en los universos aún existen muchos peleadores fuertes por conocer, Goku pasa sus días entrenando para así alcanzar nuevos niveles. Pero un día, Goku y Vegeta conocerán a un saiyajin de nombre Broly, uno al que nunca antes habían visto. Se suponía que los saiyajines habían sido casi erradicados tras la destrucción del planeta Vegeta pero entonces, ¿qué hace éste en la Tierra? Este encuentro entre los tres saiyajines que han seguido diferentes destinos se convertirá en una estupenda batalla en la que incluso Freezer (que regresó del infierno) se verá atrapado”.

Pero, quién es el protagonista de esta película, que es la tercera lanzada en los últimos años luego de Dragon Ball Z: la batalla de los dioses y Dragon Ball Z: Fukkatsu no F. Si quieres conocer la historia, el origen, los poderes, y más detalles sobre Broly sigue leyendo.

Broly se lanza al ataque en el tráiler de la nueva película de Dragon Ball Super (Video: Toei Animation)

¿QUIÉN ES BROLY?



Broly es un personaje exclusivo de las películas de la serie de anime Dragon Ball Z, diseñado originalmente por Akira Toriyama, pero su historia, personalidad y toda la narrativa detrás del personaje y sus dos primeras películas fueron escritas por el guionista de Toei Animation, Takao Koyama.



Este personaje es un saiyajin de raza pura que logró sobrevivir a la destrucción del Planeta Vegeta. Broly tiene piel clara con ojos oscuros, tiene el cabello largo y despeinado, aunque parece ser un individuo dócil e inofensivo, en realidad, su trágico pasado y su inmenso poder hacen que su personalidad sea similar a la de un psicópata descontrolado e inestable, lo que le lleva a desear destruir sin control y a aplastar a sus enemigos sin contemplaciones.

- Sexo: Masculino

- Fecha de nacimiento: Año 737

- Fecha de muerte: Año 774

- Edad:

* 30 (Dragon Ball Z: ¡¡Arde!! Una superbatalla feroz, extrema y ardiente)

* 37 (Dragon Ball Z: ¡Un dúo peligroso! Los superguerreros nunca duermen)

- Raza: Saiyajin

- Procedencia: Planeta Vegeta (Universo 7)

- Familia:

* Paragus (padre)

* Bio-Broly (clon)



HISTORIA Y ORIGEN DE BROLY, EL SUPER SAIYAJIN LEGENDARIO



Broly nació en el Año 737, el mismo día que Kakarotto (Son Goku) y fue puesto al lado de él. Por alguna razón, el llanto de Goku provocó en Broly una serie de trastornos que derivaron en un aumento de poder, alcanzando un nivel de pelea de 10.000 así como un resentimiento subconsciente contra él también.



Por temor a que su fuerza se incrementara el rey Vegeta ordenó ejecutarlo junto a su padre. ¿Quién es el papá de Broly? Paragus, uno de los pocos Saiyajines que lleva una armadura diferente a la del ejército de Freezer parecida a la de los Yardratianos.

A pesar de la suplicas de Paragus, el Rey Vegeta le dispara una onda de energía y un soldado con un cuchillo apuñala a Broly en el pecho. Creyendolos muertos los arrojan al basurero del Planeta Vegeta; sin embargo, cuando Freezer destruye el planeta con todos los saiyanjines, Broly logró salvarse junto a su padre, creando una barrera de energía que protegía a ambos y les permitía sobrevivir sin aire en el espacio

Imagen de Broly de niño en el exilio (Toei Animation) Imagen de Broly de niño en el exilio (Toei Animation)

Conforme Broly crece, su poder se vuelve incontrolable, en uno de sus arranques deja ciego del ojo izquierdo a su padre de un puñetazo a Paragus. Ante esa delicada situación Paragus pidió a un sabio el diseño de una corona que bloqueara la parte del cerebro que activa la fuerza de combate incontrolable con un mando a distancia parecido a un guante/brazalete. Paragus logra ponérselo mientras estaba dormido, pero Broly casi lo mata.

Nuevo Vegeta



El plan de Paragus consistía en llevar a los saiyajines de la Tierra al Nuevo Planeta Vegeta con el pretexto de recobrar el esplendor de la raza y buscar al Super Saiyan Legendario, un poderoso guerrero del espacio que debía eliminar previamente, reunirlos a todos y hacer colisionar el Cometa Camori con dicho planeta acabando con ellos de inmediato. Pero sus planes no salieron como esperaba, ya que cuando Broly estuvo cerca de Goku todo esfuerzo por controlar su poder fue inútil, al punto que asesinó a su padre lanzándolo al Cometa Camori mientras este lo intentaba abandonar en una cápsula espacial.



Además, dejó moribundos a Goku, Vegeta, Trunks, Piccolo y Gohan, sin embargo, Goku consiguió reunir todo su poder y el de sus compañeros en un solo y certero puñetazo en el torso de Broly, lugar donde fue apuñalado cuando era un bebé. Este golpe al parecer destruyó a Broly.

Viaje a la Tierra



Sin embargo, ese no fue el final de Broly. Malherido, se subió a bordo de una averiada cápsula saiyajin, viajando sin rumbo hasta que colisionó con la Tierra, formando un lago que después se congeló junto con el poderoso guerrero. Tras 7 años despertó por con el llanto de Son Goten y derrota a Videl.



Entonces, ¿Cómo muere Broly? Se entretuvo peleando con Trunks y Son Goten, cuyos ataques resultaron inútiles frente a su poder. Solo Gohan convertido en Super Saiyajin fase 2 logró perturbar mínimamente a Broly ya en estado de Super Saiyajin Legendario. Gohan empuja a Broly a una corriente de lava, pero este regresa ante la perplejidad de Krilin y Gohan. Broly, dispuesto a poner fin al combate lanzó su Omega Blaster, que de haber impactado en la Tierra la habría destruido. Pero, la detuvieron lanzando un Kame Hame Ha.

Gracias a la ayuda de Shen Long apareció Goku, transformado en Súper Saiyajin Full Power para ayudar a sus hijos. Y con una distracción de Trunks, que estaba moribundo, Goku, Gohan, Goten y el poder del dragón Shen Long (Goten pidió deshacerse de Broly) lograron vencer a Broly. Aunque en esta ocasión, Broly murió definitivamente, las células de su sangre que se encontraban el nave en la que había llegado la tierra serían utilizadas más tarde por un mago estafador de una aldea cercana para crear un nuevo y terrible ser: Bio-Broly.

Broly hará frente a Goku, Vegeta y el resto de guerreros más poderosos de la Tierra (Foto: Toei Animation) Broly hará frente a Goku, Vegeta y el resto de guerreros más poderosos de la Tierra (Foto: Toei Animation) (Foto: Toei Animation)

PODERES Y TÉCNICAS DE BROLY



Las capacidades y habilidades de Broly superan por mucho a la de cualquier Saiyan, y no posee límites conocidos. Cuando era solo un bebé recién nacido tenía un nivel de poder superior a los 10.000 y superaba inclusive a la Élite Saiyan y a Vegeta. En algún momento de su infancia logra alcanzar la transformación del Super Saiyan Base, y en su exploración destruía planetas sin mayor complicación.



Broly lucha principalmente como un berserker. Utiliza una combinación de movimientos físicos y técnicas basadas en la energía, que sirven para acorralar por completo a sus adversarios. Su principal arma es su extraordinaria fuerza, capaz, incluso, de rivalizar con el poder del Super Saiyajin.

Técnicas

- Kiai

- ¡Kakarot!

- Cañón Borrador: Géiser Borrador, Cañón Borrador Doble, Golpe Borrador, Omega Bláster

- Estallido Meteórico

- Omega Gigante

- Poder Sísmico

- Martillo Gigante

- Golpe Martillo Doble

- Acometida de Alta Potencia

- Acometida de Potencia

- Alma Saiyan

- Sentido Salvaje

- Super Onda Explosiva

- Onda Explosiva

- Disparador de Trampa

- Rotura Sangrienta

- Venganza Demoníaca: Puño en Carrera y Lanzamiento Gigantesco

- Barrera Maligna

- Disparo de Volley Borrador

- Super Cañón Gigante

- Destrucción Gigante



TRANSFORMACIONES DE BROLY



Formas Naturales:

- Broly (Base)

- Broly (Super Saiyajin Restringido)

- Broly (Super Saiyajin Super Restringido)

- Broly (Super Saiyajin)

- Broly (Super Saiyajin Legendario

- Broly (Super Saiyajin 3 Legendario)

- Broly (Ozaru Dorado)

- Broly (Super Saiyajin 4 Legendario)

- Broly (Super Saiyajin 4 Legendario Máximo poder)



Tras ser controlado por Babidi:

- Majin Broly (Super Saiyajin Legendario)

- Majin Broly (Super Saiyajin 3 Legendario



Tras ser controlado por Demigra:

- Broly Oscuro (Super Saiyajin Legendario)



Tras ser controlado por Towa y Mira:

- Broly Supervillano (Super Saiyajin Legendario)



PELÍCULAS DE BROLY

​

​Aparece en las siguientes películas:

- Moetsukiro!! Nessen - Ressen – Chōgekisen

- Kiken na futari! Super senshi wa nemurenai

- Super senshi gekiha!! Katsu no wa ore da



Foto: Toei Animation Esta película trae de vuelta al Super Saiyajin Legendario Broly, quien fue visto por última vez en la película de 1944, Dragon Ball Z: ¡Un dúo peligroso! Los superguerreros nunca duermen (Fotos: Toei Animation)

VIDEOJUEGOS DE BROLY



- Dragon Ball Z: Super Butōden 2

- Dragon Ball Z: Taiketsu

- Dragon Ball Z: Buu's Fury

- Dragon Ball Z: Budokai 3

- Dragon Ball Z: Shin Budokai

- Dragon Ball Z: Shin Budokai - Another Road

- Dragon Ball Z: Infinite World

- Dragon Ball Z: Sagas

- Dragon Ball Z: Scouter Battle Taikan Kamehameha

- Dragon Ball Z: Supersonic Warriors 2

- Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi

- Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2

- Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3

- Dragon Ball Z: Bakuretsu Impact

- Dragon Ball Z: W Bakuretsu Impact

- Dragon Ball Z: Burst Limit

- Dragon Ball Z: Dragon Battlers

- Dragon Ball: Raging Blast

- Dragon Ball: Raging Blast 2

- Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi

- Dragon Ball Z: Attack of the Saiyans

- Dragon Ball Kai: Ultimate Butōden

- Dragon Ball: Zenkai Battle Royale

- Dragon Ball Heroes

- Dragon Ball Kai: Ultimate Butōden

- Dragon Ball Z: Battle of Z

- Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission

- Dragon Ball Z: Extreme Butōden

- Dragon Ball Z: Dokkan Battle

- Dragon Ball XENOVERSE

- Dragon Ball XENOVERSE 2

- Dragon Ball Fusions

- Dragon Ball FighterZ (DLC)

- Dragon Ball Legends



FECHA DE ESTRENO DE DRAGON BALL SUPER: BROLY



- Japón: 14 de diciembre de 2018

- Estados Unidos: 16 de enero de 2019

- Perú: 17 de enero de 2019

- Brasil: 17 de enero de 2019

- Chile: 17 de enero de 2019

- México: 18 de enero de 2019

- Argentina: 24 de enero de 2019

- Colombia: 31 de enero de 2019