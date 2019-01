El Getafe presenta su 'super equipazo' para el eSport de Clash Royale

Los deportes electrónicos siguen en crecimiento y pocos se resisten a ser parte. El último gran club que se suma al eSport de Clash Royale es el Getafe. Pero no solo es un deseo, sino que ya tienen todo listo para participar en torneos.

El equipo madrileño reunió a grandes estrellas de la escena competitiva española para presentarse ante el League of Professional Esports. Este eSport es exclusivo para clubes deportivos, así que le cae como anillo al dedo.

El equipo está confirmado por los siguientes pro players: Daniel " SaintBelikin" (ex de Team Queso), Álvaro "SuaaReez" (ex de MAD Lions), Zakaria "Doberman" (ex de Team Allegiance), Isaac "Vulkan" (ex de Team SoloMid) y Carlos "Renak97", como entrenador.

Otro más a la lista. Recordemos que el FC Barcelona y otros clubes fuera de España, como el PSG también cuentan con equipos de eSports. El primero en PES 2019, mientras que el segundo en Rocket League.