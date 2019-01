CS: GO reporta récord histórico en 'bans' por VAC

¡Al banquillo por tramposos! Valve ha tenido un cierre de año bastante ocupado. Counter-Strike: Global Offensive por fin dio el paso a gratuito luego de muchos años en el mercado, esto ha ocasionado que la base de jugadores aumente considerablemente.

No obstante, esta no ha sido la única consecuencia de las acciones de la empresa. También se ha reportado un incremento en los ' bans' o bloqueos de cuentas que usan trampas a través del sistema VAC.



Como se puede ver en la siguiente gráfica, diciembre tuvo un pico de 'bans'. Más de 611 mil cuentas fueron reportadas en el mes pasado, justo al cierre del 2018. La página Steam DB también suma a estos números los de otros videjuegos en donde se usa el sistema VAC, pero la mayoría pertenecen a CS: GO.

CS GO Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO): se reporta récord histórico en 'bans' por VAC. (Foto: Steam DB)

Veremos como evoluciona el videojuego en los siguientes meses. Recuerda que puedes pagar la versión Premium solo para entrar en partidas con otros usuarios de pago.