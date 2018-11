Dota 2 | Infamous Gaming todavía se mantiene en la DreamLeague Season 10 tras vencer a ROOONS

Nadie quiere estar en los ' lower brackets' de los torneos de Dota 2. Infamous Gaming quedó tercero de su grupo, así que entró allí para los Play-offs de la DeamLeague Season 10. El camino es largo hasta la final, pero el equipo peruano ha dado su primer paso importante.

Se enfrento en un mejor de tres partidas contra el equipo estadounidense ROOONS, venciéndolos de forma muy cómoda en los dos primeros encuentros. Ahora Infamous Gaming se verá cara a cara con un gigante de Dota 2 : compLexity.

Este equipo, también proveniente de Estados Unidos logró arrancarle una victoria a Royal Never Give Up, equipo chino. No obstante, pasó a los 'lower brackets' tras perder los dos siguientes encuentros.

Infamous Gaming se jugará otra final contra compLexity para ponerse a dos encuentros de la Gran Final del DreamLeague Season 10 de Dota 2. El día de mañana (2/11/18) a las 7:30 de la mañana se dará este importante partido, lo podrás ver por aquí.