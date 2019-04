Dota 2 y LoL se quedarían atrás con Free Fire, el videojuego más visto en toda Latinoamérica [VIDEO]

Las últimas

[{"id":110637,"title":"Pas\u00f3 susto: Bret Hart rompi\u00f3 su silencio tras el ataque que sufri\u00f3 en la ceremonia del Sal\u00f3n de la Fama de WWE","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-bret-hart-rompio-silencio-ataque-sufrio-fanatico-ceremonia-salon-fama-110637","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad16b6728ff.jpeg"},{"id":110648,"title":"\u00a1Nadie lo ten\u00eda! Estrella del Barcelona recibe el alta m\u00e9dica y podr\u00eda jugar ante United por Champions","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-manchester-united-dembele-recibe-alta-medica-jugar-old-trafford-champions-league-oficial-110648","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad2642242a9.jpeg"},{"id":110651,"title":"A minutos del inicio: as\u00ed luce el campo del Pedro Bidegain para el San Lorenzo vs.Melgar [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/melgar-vs-san-lorenzo-luce-campo-juego-partido-copa-libertadores-video-110651","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad21f3e3485.jpeg"},{"id":110639,"title":"Emilia Clarke, las mejores postales de Daenerys Targaryen, la madre de dragones en Game of Thrones","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/got-game-of-thrones-juego-tronos-emilia-clarke-mejores-postales-daenerys-targaryen-madre-dragones-got-estreno-serie-hbo-octava-temporada-mexico-espana-argentina-nnda-nnlt-110639","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad11291ce1e.jpeg"},{"id":110506,"title":"VER AQU\u00cd San Lorenzo vs. Melgar EN VIVO: chocan esta noche en el Pedro Bidegain por la Copa Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/san-lorenzo-vs-melgar-vivo-directo-via-fox-sports-2-online-ver-gratis-streaming-copa-libertadores-2019-110506","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5caccc68dae8d.jpeg"},{"id":110465,"title":"EN DIRECTO Melgar vs. San Lorenzo EN VIVO: miden fuerzas por la cuarta fecha de la Copa Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/melgar-vs-san-lorenzo-vivo-online-ver-gratis-via-fox-sports-2-streaming-directo-copa-libertadores-2019-110465","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cabd4545e500.jpeg"},{"id":110395,"title":"Melgar vs. San Lorenzo EN VIVO y EN DIRECTO: Sigue duelo HOY por el Grupo F de la Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/melgar-vs-san-lorenzo-vivo-grupo-f-copa-libertadores-2019-fecha-hora-canales-tv-via-fox-sports-2-minuto-minuto-nuevo-gasometro-ver-futbol-vivo-gratis-online-argentina-peru-nnda-nnrt-110395","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cab780eddd0d.jpeg"},{"id":110645,"title":"Claudio Vivas: \"tenemos intactas las esperanzas de avanzar en la Copa Libertadores\"","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/sporting-cristal-intactas-esperanzas-avanzar-copa-libertadores-dijo-claudio-vivas-110645","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/03\/5c7c14f26ee89.jpeg"},{"id":110643,"title":"\"Lo vamos a echar de menos\": alarma total en Tottenham por Kane tras palabras de Pochettino","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/harry-kane-lesion-pochettino-admitio-delantero-perderia-resto-temporada-tottenham-110643","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad1aa61e75a.jpeg"},{"id":110644,"title":"Fortnite anuncia la fecha del lanzamiento del nuevo parche 8.30","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fortnite-actualizacion-8-30-fecha-lanzamiento-110644","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad1b2da2094.jpeg"},{"id":110638,"title":"Johnny Gargano saca cara por su marca: \"NXT es el show principal de WWE\"","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-johnny-gargano-elenco-principal-pues-nxt-marca-principal-wwe-takeover-new-york-110638","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad19cc3c369.jpeg"},{"id":110640,"title":"Copa Libertadores 2019 EN VIVO: ver AQU\u00cd Inter - Palestino con Paolo Guerrero v\u00eda Fox Sports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/copa-libertadores-2019-vivo-ver-inter-palestino-paolo-guerrero-via-fox-sports-directo-brasil-gratis-link-100-real-streaming-online-estadio-beira-rio-porto-alegre-globo-tv-110640","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad1232395a5.png"},{"id":110634,"title":"League of Legends | Fecha y hora de las finales de Latinoam\u00e9rica, Brasil, NA, EU y Corea del Sur","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-lol-fecha-hora-finales-latinoamerica-brasil-norteamerica-europa-110634","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad1285bdc3f.jpeg"},{"id":110629,"title":"Los Latin Grammy celebrar\u00e1n su edici\u00f3n n\u00famero 20 el pr\u00f3ximo 14 de noviembre","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/latin-grammy-ceremonia-celebrara-20-anos-14-noviembre-nndc-110629","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad10c4315d9.jpeg"},{"id":110419,"title":"EN VIVO Melgar vs. San Lorenzo: todo lo que debes saber antes del partido del 'Domin\u00f3' por la Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/melgar-vs-san-lorenzo-fecha-hora-canal-ver-partido-copa-libertadores-2019-110419","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cab919036846.jpeg"},{"id":110636,"title":"Dota 2 y LoL se quedar\u00edan atr\u00e1s con Free Fire, el videojuego m\u00e1s visto en toda Latinoam\u00e9rica [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/dota-2-lol-quedarian-free-fire-videojuego-visto-latinoamerica-video-110636","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad138084777.jpeg"},{"id":110625,"title":"Ni le llamaron la atenci\u00f3n: Salah tuvo criminal 'planchazo' y no lo expulsaron [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/liverpool-vs-porto-salah-tuvo-criminal-planchazo-vio-tarjeta-amarilla-video-110625","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad154ce758a.jpeg"},{"id":110435,"title":"\u00a1Conectamos con Asunci\u00f3n! Olimpia vs. Godoy Cruz EN VIVO y EN DIRECTO por Grupo C de Copa Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/olimpia-vs-godoy-cruz-vivo-fox-sports-2-online-fecha-4-grupo-c-copa-libertadores-directv-sports-tyc-sports-2019-110435","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cac1da49c0ae.jpeg"},{"id":110633,"title":"Android | C\u00f3mo hacer que el tel\u00e9fono est\u00e9 m\u00e1s r\u00e1pido liberando memoria RAM [GU\u00cdA]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/android-telefono-rapido-liberando-memoria-ram-110633","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad14a11adc2.jpeg"},{"id":110415,"title":"Tolima vs. Atl\u00e9tico Paranaense EN VIVO por Copa Libertadores: se enfrentan v\u00eda FOX Sports 2 en Curitiba","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/tolima-vs-paranaense-vivo-fox-sports-2-copa-libertadores-2019-directo-rcn-online-grupo-g-curitiba-nndc-110415","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cacb22e8fc92.jpeg"},{"id":110632,"title":"Stephen King, Julianne Moore y J.J. Abrams trabajar\u00e1n juntos en una nueva serie de televisi\u00f3n para Apple TV+","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/stephen-king-julianne-moore-j-j-abrams-trabajaran-nueva-serie-television-apple-tv-nndc-110632","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad12144b1ad.jpeg"},{"id":110627,"title":"\u00a1No dejar\u00e1s de re\u00edr! Los mejores del City-Tottenham y Liverpool-Porto por la jornada de Champions [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/manchester-city-tottenham-liverpool-porto-mejores-memes-jornada-champions-league-ida-cuartos-final-liga-campeones-fotos-110627","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad116e5c1db.jpeg"},{"id":110630,"title":"Shaquille O\u2019Neal: \"los eSports son algo real\", la opini\u00f3n de la ex estrella de la NBA","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/shaquille-neal-esports-son-real-opinion-ex-estrella-nba-110630","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad0e3257380.jpeg"},{"id":110620,"title":"Alianza Lima vs. River Plate y las reacciones de la prensa argentina: \"Llegan golpeados\" [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/alianza-lima-vs-river-plate-reacciones-prensa-argentina-duelo-copa-libertadores-110620","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad0cbed002a.jpeg"},{"id":110626,"title":"\u00bfMiguel \u00c1ngel Russo piensa en volver a Rosario Central?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-vs-river-plate-miguel-angel-russo-piensa-volver-rosario-central-110626","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/10\/5c60d20c6cb77.jpeg"}]