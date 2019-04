La siguiente gran Major de Dota 2 se llevará a cabo en País, específicamente en Disneyland. La empresa del ratón se ha presentado como un nuevo competidor en el mundo de los eSports. Recordemos que la Overwatch League cerró un acuerdo para ser transmitido a través de sus canales.

Fecha de inicio y premios:

Pues ahora colaborará con uno de los videojuegos más masivos de los últimos años: Dota 2. La Major de Disneyland Paris se jugará desde el 4 de mayo hasta el 12 del mismo mes. En total se entregará 1 millón de dólares en premios y 15 puntos para The International 2019.



Grupos y equipos:

Grupo A :

- Virtus.pro

- Keen Gaming

- TEAM TEAM

- Team Liquid



Grupo B:

- Team Secret

- Ninjas in Pyjamas

- Team Empire

- Chaos Esports Club



Grupo C:

- Vici Gaming

- PSG.LGD

- paiN Gaming

- Mineski



Grupo D:

- Evil Geniuses

- Fnatic

- compLexity Gaming

- OG



Dota 2 Dota 2 | MDL Disneyland Paris Major: grupos, fechas, horas y programación del torneo. (Foto: Liquipedia)

Horarios de los primeros partidos:

El cuatro de mayo a las 3 de la madrugada jugará los grupos A y B.



- Virtus.pro vs. TEAM TEAM - 4 de mayo a las 3:00 a.m.

- Keen Gaming vs. Team Liquid - 4 de mayo a las 3:00 a.m.

- Team Secret vs. Team Empire - 4 de mayo a las 3:00 a.m.

- Ninjas in Pyjamas vs. Chaos Esports Club - 4 de mayo a las 3:00 a.m.



Los grupos C y Djugarán recién a las 10 de la mañana de la siguiente forma:



- Vici Gaming vs. paiN Gaming - 4 de mayo a las 10:00 a.m.

- PSG.LGD vs. Mineski - 4 de mayo a las 10:00 a.m.

- Evil Geniuses vs. compLexity Gaming - 4 de mayo a las 10:00 a.m.

- Fnatic vs. OG - 4 de mayo a las 10:00 a.m.