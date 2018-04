Please give a warm welcome to our @DOTA2 squad in partnership with @LGDgaming !



1️⃣ Wang 'Ame' Chunyu

2️⃣ Lu 'Maybe' Yao

3️⃣ Yang 'Chalice' Shenyi

4️⃣ Xu 'Fy' Linsen

5️⃣ Jian Wei 'xNova' Yap



