Dota 2 The International 2019: 'Infamous Gaming' clasifica al evento principal y se enfrentará a este rival

El evento principal del mundial de Dota 2 , The International 2019 , se encuentra a puertas de empezar. El día de hoy culminaron la fase de grupos y ahora los 14 de los 16 mejores equipos del mundo, entre ellos Infamous Gaming , lucharán por llevarse el primer lugar y más $15 millones. Conoce las llaves, horarios de los play offs y a que equipo se enfrentará el equipo peruano en el TI 9.



El equipo peruano volverá a ser parte de los 'play offs' del The International 9, el cual se llevará a cabo en el estadio Mercedez Benz Arena ubicado en Shanghai, China.



A continuación te mostramos como quedó la tabla de posiciones en la fase de grupos del mundial de Dota 2. Equipos como OG, Vici Gaming, EG, VP; clasificaron a la llave ganadoras donde se efrentarán en un BO3 ( mejor de tres partidas). Mientras que Infamous, Fnatic, Na'Vi y Royal; van a la llave de perdedores donde se jugarán la vida en una sola partida.

Con este resultado culminó la fase de grupos de The International 2019 (Foto | Liquipedia) Con este resultado culminó la fase de grupos de The International 2019 (Foto | Liquipedia)

Infamous Gaming ya conoce a su próximo rival: Keen Gaming de China. Estos son los duelos y sus respectivos horarios.

FECHAS Y HORARIOS DEL EVENTO PRINCIPAL DE THE INTERNATIONAL 2019

Llave de ganadores (Upper Bracket) (BO3 o mejor de tres partidas)



-PSG.LGD vs Virtus.pro: 19 de agosto - 10:00 pm



(Perú, Colombia, México, Panamá y Ecuador); 11:00 p.m. (Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela); 00:00 a.m. (Argentina, Uruguay y Brasil); 5:00 a.m. (España); 11:00 zona ET / 8:00 p.m. zona PST (Estados Unidos).



-Vici Gaming vs TNC Predator: 20 de agosto - 12:30 am

10:00 p.m. (Perú, Colombia, México, Panamá y Ecuador); 11:00 p.m. (Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela); 00:00 a.m. (Argentina, Uruguay y Brasil); 5:00 a.m. (España); 11:00 p.m. zona ET / 8:00 p.m. zona PST (Estados Unidos).



-OG vs Newbee: 21 de agosto 9:00 pm

9:00 p.m. (Perú, Colombia, México, Panamá y Ecuador); 10:00 p.m. (Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela); 11:00 p.m. (Argentina, Uruguay y Brasil); 4:00 a.m. (España); 10:00 p.m. zona ET / 7:00 p.m. zona PST (Estados Unidos).



-Team Secret vs Evil Geniuses: 21 de agosto a las 12:00 am

00:00 a.m. (Perú, Colombia, México, Panamá y Ecuador); 1:00 a.m. (Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela); 2:00 a.m. (Argentina, Uruguay y Brasil); 7:00 a.m. (España); 1:00 a.m. zona ET / 10:00 p.m. zona PST (Estados Unidos).



Llave de perdedores (Lower Bracket) (BO1 o una partida)



Alliance vs. Royal Never Give Up - 20 de agosto



2:40 a.m. (Perú, Colombia, México, Panamá y Ecuador); 3:40 a.m. (Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela); 4:40 (Argentina, Uruguay y Brasil); 9:40 a.m. (España). 3:40 a.m. Zona ET / 00:40 zona PST (Estados Unidos)



Fnatic vs. Team Liquid - 20 de agosto



4:30 a.m. (Perú, Colombia, México, Panamá y Ecuador); 5:30 a.m. (Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela); 6:30 (Argentina, Uruguay y Brasil); 12:30 p.m. (España). 5:30 a.m. Zona ET / 2:30 a.m. zona PST (Estados Unidos)



Infamous vs. Keen Gaming - 20 de agosto



5:30 a.m. (Perú, Colombia, México, Panamá y Ecuador); 6:30 a.m. (Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela); 7:30 (Argentina, Uruguay y Brasil); 1:30 p.m. (España). 6:30 a.m. Zona ET / 3:30 zona PST (Estados Unidos)



Mineski vs. Na’Vi - 20 de agosto



9:10 a.m. (Perú, Colombia, México, Panamá y Ecuador); 10:10 a.m. (Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela); 11:10 (Argentina, Uruguay y Brasil); 5:10 a.m. (España). 10:40 a.m. Zona ET / 7:10 zona PST (Estados Unidos)



Cabe recordar que del 20 al 25 de agosto, los playoffs tendrán lugar en Shanghai, China, frente a una multitud en el estadio Merdeces Benz. A su vez, se repartirá la colosal cifra de US$33'044.384 en premios (sigue creciendo).