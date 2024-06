Ya tenemos a los peruanos que irán al Mundial de Dota 2, conocido como The International 2024. Luego de un intenso torneo con 12 equipos, HEROIC y Beastcoast son los representantes de la región y hay compatriotas en sus filas que sueñan con alcanzar la gloria en uno de los eventos más importantes de la industria gamer.

HEROIC fue el primer equipo en obtener un cupo al mundial tras una participación impecable: derrotó por 2-0 a Fantasy Gaming, Leviatán y Beastcoast. El cuadro está compuesto por los peruanos Héctor Antonio Rodríguez (K1) y Elvis De la Cruz Peña (Scofield). Ambos tienen experiencia en el Mundial de Dota 2. K1 quedó entre séptimo-octavo lugar en la edición de 2023, mientras Scofield quedó en el mismo puesto en 2022.

Beastcoast también tuvo contundentes victorias ante Infinity y Midas Club por 2-0 pero cayó ante HEROIC y luego clasificó al Mundial de Dota 2 venciendo a BOOM Esports por 2-1 en la Llave de Perdedores. Todos los miembros del equipo son peruanos y solo algunos han tenido un paso por The International.

Yheremi Kerry Paucar Arroyo (payk), Luis Villarreal Yausin (Lumpy) y Yelstin Verde Hurtado (Elmisho) tendrán su primera experiencia mientras Pablo Angulo (Vitaly) y Joel Ozambela (MoOz) han pasado antes por el competitivo una sola vez en 2022 y 2021, respectivamente.

Resultados del torneo clasificatorio para América del Sur (Liquipedia)

Qué les espera en The International 2024

La decimotercera edición anual de The International tendrá lugar en Copenhague, Dinamarca. Al igual que la edición anterior, el certamen está dividido en dos fases distintas: las eliminatorias, la fase de grupos y los playoffs (hasta los 8 mejores) del The Road to The International. La competencia arranca el 4 de septiembre entre los mejores 16 equipos de todo el mundo.

Los doteros peruanos están a la espera del cierre de los cupos en Europa Occidental y Sudeste de Asia para definir los contrinquentes. Por lo pronto, sabemos que Team Spirit, Team Liquid, Xtreme Gaming, Gaimin Gladiators, Team Falcons y BetBoom Team están invitados mientras Team Zero y G2 x IG, ambos de de China, y 1win y nous, de Europa del Este y Norteamérica, respectivamente, son los clasificados de sus respectivas regiones.

Miembros de HEROIC

K1 (Perú)

4nalog (Brasil)

Davai Lama (Bélgica)

Scofield (Perú)

KJ (Brasil)

Miembros de Beastcoast

payk (Perú)

Lumpy (Perú)

Vitaly (Perú)

Elmisho (Perú)

MoOz (Perú)

