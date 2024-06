Date el gusto de juegos gratuitos que bien merecen una oportunidad. Prime Gaming, la plataforma de videojuegos para quienes son miembros de Amazon Prime, podrán ahorrar dinero al descargar juegos gratis para el mes de junio de 2024. ¿Quieres saber cuáles son y cómo acceder a todos los beneficios? Te lo contamos todo a detalle.

Lo primero que deberías saber es que el catálogo para este mes en Prime Gaming está más que interesante. STAR WARS Battlefront II (Classic 2005), Weird West Definitive Edition, Genesis Noir, Everdream Valley, Mythforce, Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread y Projection: First Light son algunos de los juegos que podrás tener en tu plataforma favorita.

Recuerda que los miembros de Amazon Prime pueden reclamar todos los juegos por tiempo limitado a través de la página oficial de Prime Gaming. Cada juego tiene su propia fecha de lanzamiento, arrancando desde el 6 de junio.

6 de junio | STAR WARS Battlefront II (Classic 2005) [ GOG Code ] – Únete al ascenso de la Legión 501 de Stormtroopers de élite de Darth Vader mientras luchas a través de una saga basada en la historia en la que cada acción que realizas repercute en el frente de batalla y, en última instancia, en el destino de la galaxia STAR WARS.

– Únete al ascenso de la Legión 501 de Stormtroopers de élite de Darth Vader mientras luchas a través de una saga basada en la historia en la que cada acción que realizas repercute en el frente de batalla y, en última instancia, en el destino de la galaxia STAR WARS. 6 de junio | Weird West Definitive Edition [ Epic Game Store Code ] – Viaja a través de la historia de un grupo de héroes atípicos inscritos en la leyenda por las decisiones que tomes en una tierra implacable.

– Viaja a través de la historia de un grupo de héroes atípicos inscritos en la leyenda por las decisiones que tomes en una tierra implacable. 6 de junio | Genesis Noir [ Amazon Games App ] – Salta al universo en expansión y busca la forma de destruir la creación y salvar a tu amor en esta aventura noir que abarca el tiempo y el espacio.

– Salta al universo en expansión y busca la forma de destruir la creación y salvar a tu amor en esta aventura noir que abarca el tiempo y el espacio. 13 de junio | Everdream Valley [ Amazon Games App ] – De día, convierte una pintoresca granja en un paraíso estival y, de noche, habita en varias criaturas a través de tus sueños y trae el encanto al valle.

– De día, convierte una pintoresca granja en un paraíso estival y, de noche, habita en varias criaturas a través de tus sueños y trae el encanto al valle. 13 de junio | Mythforce [ Epic Game Store Code ] – ¡Métete en un dibujo animado de sábado por la mañana! Aventúrate por criptas y castillos con tus amigos en este roguelike cuerpo a cuerpo en primera persona.

– ¡Métete en un dibujo animado de sábado por la mañana! Aventúrate por criptas y castillos con tus amigos en este roguelike cuerpo a cuerpo en primera persona. 13 de junio | Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread [ GOG Code ] – Explora y retrocede por un colorido mundo de estilo cómic, utilizando tus habilidades de plataformas, tu ingenio para resolver puzles y un explosivo arsenal de armas y habilidades para salvar el mundo.

– Explora y retrocede por un colorido mundo de estilo cómic, utilizando tus habilidades de plataformas, tu ingenio para resolver puzles y un explosivo arsenal de armas y habilidades para salvar el mundo. 13 de junio | Projection: First Light [Amazon Games App] – Sigue a Greta en una aventura de plataformas y puzles a través de un mundo mitológico de sombras chinescas mientras se embarca en un viaje a través de las culturas y conoce a héroes legendarios.

Cómo descargar los juegos de Prime Gaming

Habrás notado que cada videojuego puede ser canjeado en plataformas distintas. En el caso de Amazon Games, deberás descargar el aplicativo, iniciar sesión con tu cuenta de Amazon y reclamar los juegos según las fechas que corresponda. En el caso de Epic Games Store, tendrás que vincular tu cuenta de Amazon con la tienda virtual para que puedas acceder a la promoción. La cuestión es más sencilla con GOG Code. Cuando llegue la fecha del videojuego, los usuarios tendrán que indexar el código y proceder con la descarga.

Te aconsejamos revisar las especificaciones técnicas de cada videojuego para que, en caso de que estés jugando en PC, no tengas dificultades técnicas.