Se acabó el misterio. EA Sports FC 24 compartió su primer tráiler del gameplay y al escenario se subió Erling Haaland para recibir los aplausos por ser la nueva figura del videojuego de Electronic Arts. Se especuló mucho acerca de quién será el nuevo protagonista del título. Mbappé llevaba tres ediciones en la portada del juego y había fuertes candidatos a robarle el puesto.

Vinicius Jr., por ejemplo, ha tomado el dorsal 7 del Real Madrid y podría haber sido una gran oportunidad para mostrarlo al mundo en la portada de EA Sports FC 24. Sin embargo, la empresa desarrolladora cerró su conferencia online con Haaland.

El noruego subió al escenario de la presentación del título para ver por primera vez la portada. “¿Qué piensas? ¿Cómo lo hicimos?”, le preguntó el presentador del evento. “Me gusta. No está mal”, replicaba el delantero. Por supuesto, en múltiples ocasiones ha demostrado ser un hombre de pocas palabras, pero aprovechó para agradecer por este reconocimiento.

“No, realmente me gusta. Primero la imagen se ve muy bien en el juego en donde anoté cinco goles. Es un buen inicio. Me refiero... es un sueño. Como futbolista y todo... es un sueño. Para cara persona que juega a futbol, y todavía estar presente en la portada... es muy agradable. Estoy muy feliz”, explicó un tanto nervioso en el escenario.

Haaland protagoniza la portada de EA Sports FC 24. Foto: EA Sports

Tráiler del gameplay

Pre-orden de EA Sports FC 24

EA Sports FC confirmó que habrá recompensas para los jugadores que realicen la pre-orden del juego. Podrán acceder a contenido de Heroes de la UEFA Champions League en Ultimate Team, acceso anticipado por 7 días, 4600 puntos de FUT, contenido estético en FUT de Nike y un jugador del Equipo de la Semana.

La edición estándar de EA Sports FC 24 tiene un coste de 70 dólares, mientras que la versión Ultimate cuesta 89.99 y la edición Ultimate anticipada sale por 99.99 dólares. Te compartimos los beneficios de cada una de las ediciones del simulador.

Requisitos mínimos en PC

SO: Windows 10 - 64 bits

Procesador: AMD Ryzen 5 1600 a 3.2 GHz, Intel Core i5-6600k a 3.5 GHz

Memoria: 8 GB

Tarjeta gráfica: AMD RX 570 4GB, NVIDIA Gforce GTX 1050 Ti 4GB

DirectX: 12

Espacio: 100GB

