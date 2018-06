Paolo Guerrero está de vuelta, pero FIFA 18 no lo considera así. El delantero del Flamengo obtuvo, frente al tribunal Suizo, la habilitación para jugar el Mundial Rusia 2018 y luego seguir con su sanción por doping.

Entre tanto, EA Sports lanzó la actualización gratuita del Mundial Rusia 2018 para su simulador de fútbol. Incluye las 32 selecciones nacionales clasificadas al certamen, incluyendo a la peruana. 30 jugadores de la 'bicolor' han aparecido pero Guerrero quedó excluido.

Ante la situación, cientos de jugadores ya lo piden a través de la redes sociales con el hashtag #PaoloEnFIFA18 , inclusive 'influencers' nacionales se han sumado a la protesta. Hinchas y jugadores de FIFA 18 se han unido para este fin.

El videojuego oficial del Mundial está disponible para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch . Además de contar con una versión especial para móviles. No obstante, no están los 23 jugadores que representarán a la Selección Peruana , pero si otros como Claudio Pizarro y Juan Vargas que dejaron de ser convocados haces varios meses.

FIFA 18 FIFA 18: jugadores unidos en petición para que Paolo Guerrero esté en la Selección Peruana. (Foto: Captura)