FIFA 19 recibe el parche 1.13 y cambia estos aspectos del 'Ultimate Team'

[{"id":112403,"title":"EN VIVO Godoy Cruz vs. Sporting Cristal: miden fuerzas por la quinta jornada de la Copa Libertadores","categoria":"F\u00fatbol Peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/godoy-cruz-vs-sporting-cristal-vivo-copa-libertadores-ver-gratis-fox-sports-facebook-watch-directo-online-fecha-5-112403","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe4d743c797.jpeg"},{"id":112391,"title":"Una lista de ensue\u00f1o: los 30 mejores jugadores de la temporada en la Premier League [FOTOS]","categoria":"Inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/premier-league-30-mejores-jugadores-temporada-dijk-cabeza-fotos-nndc-112391","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe480e859b9.jpeg"},{"id":112402,"title":"Avengers: Endgame | EN VIVO | Sigue la alfombra roja de la reciente pel\u00edcula de los Vengadores [VIDEO]","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-vivo-angeles-sigue-alfombra-roja-reciente-pelicula-vengadores-video-112402","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe4c3ce0842.jpeg"},{"id":112388,"title":"Nacional vs. Atl\u00e9tico Mineiro v\u00eda Fox Sports 2: chocan por fecha 5 de la Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/nacional-vs-atletico-mineiro-vivo-online-ver-transmision-via-fox-sports-2-ver-fecha-hora-canal-partido-grupo-e-copa-libertadores-2019-nndc-112388","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe441fa6e66.jpeg"},{"id":112384,"title":"Fiesta completa: Universitario vs. Sporting Cristal se jugar\u00e1 con ambas hinchadas","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-sporting-cristal-partido-fecha-11-liga-1-jugara-ambas-hinchadas-112384","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/10\/30\/5bd8eeeb2197e.jpeg"},{"id":112390,"title":"Game of Thrones: \u00bfqu\u00e9 edad tiene Arya Stark, Sansa, Daenerys y otros personajes de Juego de Tronos?","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/game-of-thrones-anos-personajes-juego-tronos-temporada-8-arya-stark-nnda-nnlt-112390","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe486961a59.jpeg"},{"id":112326,"title":"Barcelona vs. Alav\u00e9s: canales de TV para ver EN DIRECTO el compromiso por LaLiga Santander","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-deportivo-alaves-vivo-fecha-34-laliga-santander-minuto-minuto-via-directv-sports-estadio-mendizorroza-ver-futbol-vivo-gratis-online-fecha-hora-canales-tv-espana-nnda-nnrt-112326","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbdf201d4b8b.jpeg"},{"id":112389,"title":"\"Mejor que en el Mundial\": Tite conf\u00eda que Neymar llegar\u00e1 en gran nivel a la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/neymar-copa-america-tite-confia-brasileno-llegue-torneo-nivel-estuvo-mundial-112389","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe467211682.jpeg"},{"id":112387,"title":"No bajan los brazos: Real Madrid planea esta estrategia para convencer a Kylian Mbapp\u00e9","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-mbappe-estrategia-preparan-convencerlo-fichar-espana-2019-112387","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe466890d96.jpeg"},{"id":112227,"title":"Termina una era: The Shield gan\u00f3 su \u00faltima pelea en WWE antes de la partida de Dean Ambrose [VIDEO]","categoria":"Contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-the-shield-s-final-chapter-vivo-directo-online-live-streming-wwe-network-illinois-seth-rollins-roman-reigns-dean-ambrose-112227","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/21\/5cbd2ffedde6a.jpeg"},{"id":112385,"title":"Tigres vs Monterrey: fecha, hora y canal de la primera final por Concachampions 2019","categoria":"Resto del Mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/tigres-vs-monterrey-vivo-fox-sports-3-fecha-hora-canal-directo-univision-final-ida-concachampions-2019-112385","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe4424c229d.jpeg"},{"id":112386,"title":"Kendall Jenner enternece a sus seguidores de Instagram al publicar fotograf\u00eda de su infancia","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/kendall-jenner-enternece-seguidores-instagram-publicar-fotografia-infancia-nndc-112386","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe40cc1f210.jpeg"},{"id":112381,"title":"\u00bfQu\u00e9 tan fan eres de Pixar? Estudio de animaci\u00f3n revela todos los gui\u00f1os que conectan sus pel\u00edculas entre s\u00ed","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/viral-youtube-pixar-muestra-referencias-conectan-peliculas-disney-easter-eggs-nnda-nnrt-video-112381","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe3b3e77ad1.png"},{"id":112205,"title":"Avengers: Endgame | Valkiria se luce con los Vengadores en videoclip de Marvel Studios [VIDEO]","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-vengadores-anuncio-oficial-muestra-valkiria-vengadores-video-112205","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/01\/27\/5c4e099c5266e.jpeg"},{"id":112380,"title":"\u00a1De vuelta al ring! CM Punk regres\u00f3 a la lucha libre en un evento independiente [VIDEO]","categoria":"Contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-cm-punk-volvio-lucha-libre-evento-independiente-aplico-tecnica-especial-video-112380","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe3fa1aa27f.jpeg"},{"id":112383,"title":"Cuando la espera desespera: Tite sigue sin dar pistas sobre convocatoria de Vinicius a la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/vinicius-junior-tite-descarto-contar-joya-real-madrid-copa-america-112383","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe3cce23aa1.jpeg"},{"id":112382,"title":"\u00bfJugar\u00e1 con Guerrero y Farf\u00e1n? \"Pizarro tiene la intenci\u00f3n de jugar, aunque sea media temporada con Alianza Lima\"","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/claudio-pizarro-vuelve-alianza-lima-padre-delantero-acerca-matute-nndc-112382","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe3b5768de3.jpeg"},{"id":112237,"title":"Dragon Ball Super | Dibujo de Goku en modo Super Saiyan Omen desata pasiones en Internet","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-goku-super-saiyan-omen-viralizado-internet-mexico-dbs-112237","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/21\/5cbcde18af73b.jpeg"},{"id":112250,"title":"Dragon Ball Super | Majin Buu vs. Moro | Hay una chance para que el nuevo villano sea derrotado","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-manga-revela-majin-buu-inmune-magia-moro-112250","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb9f340b9c9e.jpeg"},{"id":112371,"title":"\"Podr\u00eda haber hecho a\u00fan m\u00e1s\": Cristiano Ronaldo recibe fuerte cr\u00edtica de leyenda de la Juventus","categoria":"Italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/cristiano-ronaldo-recibe-fuerte-critica-parte-marco-tardelli-leyenda-juventus-nndc-112371","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe2e9ad8b90.jpeg"},{"id":112206,"title":"Avengers: Endgame | \u00bfVeremos sacrificios? Los Vengadores originales tendr\u00edan que tomar esta dura decisi\u00f3n","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-vengadores-teoria-apunta-sacrificio-superheroes-originales-marvel-112206","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/21\/5cbcaf3b2c0fa.jpeg"},{"id":112378,"title":"\u00bfJorge Sampaoli explica el fracaso de Rusia 2018? ''Ser entrenador de una selecci\u00f3n sudamericana es casi imposible''","categoria":"Resto del Mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/jorge-sampaoli-entrenador-seleccion-sudamericana-imposible-argentina-2019-112378","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe3bda7eaef.jpeg"},{"id":112377,"title":"FIFA 19 recibe el parche 1.13 y cambia estos aspectos del 'Ultimate Team'","categoria":"Esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-recibe-parche-1-13-cambia-aspectos-ultimate-team-112377","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe39ecc6875.jpeg"},{"id":112364,"title":"\"Un ejemplo a seguir\": t\u00e9cnico del Bayern elogi\u00f3 a Pizarro tras su vuelta al Allianz Arena","categoria":"Alemania","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania\/claudio-pizarro-tecnico-bayern-munich-elogio-vuelta-allianz-arena-bundesliga-nndc-112364","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe39aa3730b.jpeg"},{"id":112318,"title":"Godoy Cruz vs. Sporting Cristal EN VIVO: horarios y canales TV para VER EN DIRECTO la Copa Libertadores","categoria":"Copa Libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/godoy-cruz-vs-sporting-cristal-vivo-copa-libertadores-quinta-fecha-horarios-fechas-canales-tv-fox-sports-ver-futbol-gratis-online-grupo-c-argentina-nnda-nnrt-112318","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbddfde32bdc.jpeg"}]