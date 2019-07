¿FIFA 20 copia a Fortnite? EA Sport añade un Pase de Temporada con desafíos y recompensas

Las últimas

[{"id":126018,"title":"Apex Legends presenta su eSport (Preseason Invitational) con US$ 500.000 en premios","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/apex-legends-presenta-esport-preseason-invitational-us-500-000-premios-126018","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41db0c4a1f9.jpeg"},{"id":126017,"title":"Dragon Ball Super no es el anime m\u00e1s rentable de Toei Animation","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-anime-rentable-toei-animation-one-piece-dbs-126017","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41dc135c571.jpeg"},{"id":125897,"title":"\u00a1'Hat Trick' de Benzema! Real Madrid venci\u00f3 5-3 al Fenerbahce y se qued\u00f3 con el tercer lugar de la Audi Cup","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-vs-fenerbahce-vivo-directo-allianz-arena-online-transmision-narracion-espn-audi-cup-2019-tercer-puesto-dazn-directv-rmtv-munich-minuto-minuto-nczd-125897","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41d50d73445.jpeg"},{"id":126016,"title":"\u00bfFIFA 20 copia a Fortnite? EA Sport a\u00f1ade un Pase de Temporada con desaf\u00edos y recompensas","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-copia-fortnite-ea-sport-anade-pase-temporada-desafios-recompensas-126016","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41d742de655.jpeg"},{"id":126011,"title":"\u00bfSer\u00e1 su \u00faltimo gol en el Real Madrid? La gran definici\u00f3n de Mariano para el triunfo ante Fenerbahce [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-fenerbahce-gol-mariano-diaz-hoy-triunfo-5-3-audi-cup-2019-video-126011","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41d420b4aa1.jpeg"},{"id":125978,"title":"James Rodr\u00edguez 'da calabazas' al Napoli: el pacto con Jorge Mendes para no salir prestado de Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/james-rodriguez-real-madrid-da-calabazas-napoli-movera-espana-fichajes-2019-colombia-125978","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/29\/5d3ef87887014.jpeg"},{"id":126014,"title":"Minecraft | Banean de Twitch a un usuario por usar un skin de Hitler en el videojuego","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/minecraft-banean-twitch-usuario-skin-hitler-vidoejuego-126014","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41d671a1346.jpeg"},{"id":126013,"title":"FIFA 20 | Van Dijk, Sancho y Vinicius son la portada del 'Ultimate Team'","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-dijk-sancho-vinicius-son-portada-ultimate-team-ea-sports-126013","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41d65025041.jpeg"},{"id":125999,"title":"A lo Ronaldinho: Joao F\u00e9lix cumpli\u00f3 tremendo reto y Wayne Rooney alucin\u00f3 con lo que hizo [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/youtube-viral-joao-felix-cumplio-tremendo-reto-wayne-rooney-alucino-video-125999","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41d7d031241.jpeg"},{"id":126009,"title":"Dragon Ball Super | Toyotaro cuenta como fue elegido como sucesor de Akira Toriyama","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-toyotaro-cuenta-elegido-sucesor-akira-toriyama-dragon-ball-z-anime-manga-126009","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41d246a7c5a.jpeg"},{"id":125974,"title":"EN VIVO | Tabla de Posiciones | F\u00fatbol femenino: as\u00ed marcha mientras se juega la fecha 2 de los Juegos Panamericanos","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/tabla-posiciones-seleccion-peruana-futbol-femenino-marcha-juega-fecha-2-panamericanos-125974","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41d3da5f366.jpeg"},{"id":125979,"title":"Para otra vez ser\u00e1: Florentino no puede cumplir pedido de Zidane y ya tiene nueva opci\u00f3n para Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-pogba-aleja-santiago-bernabeu-beek-suena-vez-fuerte-fichajes-liga-santander-125979","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41d39fd9d10.jpeg"},{"id":126010,"title":"Spider-Man: Far From Home | Teor\u00eda afirma que la cinta present\u00f3 a 'Los 4 Fant\u00e1sticos'","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-teoria-afirma-cinta-presento-4-fantasticos-126010","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41ce5ca9b97.jpeg"},{"id":125074,"title":"Camino a los Panamericanos: la historia de Pilar J\u00e1uregui, en la disciplina de Parabadminton","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/videos\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes\/panamericanos-2019-pilar-jauregui-busca-presea-disciplina-parabadminton-video-nnav-125074","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/24\/5d38d58d53f01.jpeg"},{"id":125962,"title":"Ver Medallero de Juegos Panamericanos Lima 2019 EN VIVO: la clasificaci\u00f3n con Per\u00fa con 11 preseas al D\u00eda 8","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/medallero-panamericanos-lima-2019-vivo-tabla-posiciones-resultados-directo-oro-plata-bronce-stream-clasificacion-live-peru-colombia-argentina-mexicoi-125962","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41a2ffcf1d1.jpeg"},{"id":126006,"title":"Nacho Fern\u00e1ndez evita el bochorno del Real Madrid: el gol para el 4-3 ante Fenerbahce [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-hoy-mira-video-gol-nacho-fernandez-4-3-fenerbahce-audi-cup-2019-video-126006","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41cf1cee5c0.jpeg"},{"id":126008,"title":"FIFA 20 revela casi todas las 'leyendas' del Ultimate Team","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-revela-leyendas-ultimate-team-ea-sports-126008","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d16536089e5a.jpeg"},{"id":126005,"title":"Inatajable: alucinante gol de Tufan para tercero del Fenerbahce frente al Real Madrid [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-vs-fenerbahce-vivo-alucinante-gol-tufan-estirada-lunin-video-126005","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41ced465702.jpeg"},{"id":126002,"title":"Claudio Vivas: \"Quer\u00edamos jugar con Col\u00f3n, pero ahora lo tendremos que ver por televisi\u00f3n\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/spoting-cristal-claudio-vivas-queriamos-jugar-colon-tendremos-ver-television-copa-sudamericana-126002","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41cd1fae4ba.jpeg"},{"id":126003,"title":"Dragon Ball Super: Goku y Freezer vs Jiren, inmortalizan el impresionante combate en una escultura [FOTOS]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-goku-freezer-vs-jiren-inmortalizan-impresionante-combate-escultura-fotos-capitulo-final-126003","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41cc8081ab1.jpeg"},{"id":126000,"title":"\u00a1Adi\u00f3s a la 'sal'! El golazo y 'hat trick' de Benzema ante Fenerbahce por Audi Cup 2019 [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-fenerbahce-vivo-benezema-hat-trick-3-2-audi-cup-2019-espana-video-126000","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41ce0166db4.jpeg"},{"id":125943,"title":"Hoy, Boca Juniors vs. Paranaense en vivo: canales de TV y link para seguir gratis y online la Libertadores","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/boca-juniors-vs-atletico-paranaense-vivo-copa-libertadores-2019-horarios-canales-links-transmision-octavos-final-ver-futbol-gratis-estadio-bombonera-fox-sports-dazn-bein-sports-nnda-nnrt-125943","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d419b165e2d3.jpeg"},{"id":125614,"title":"Fortnite: gana m\u00e1s de US$ 1 mill\u00f3n por el Battle Royal y le dice esto a su madre que odia los videojuegos","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-battle-royale-world-cup-joven-15-anos-gana-2-millones-dolares-jugar-demuestra-madre-odia-videojuegos-perdio-nnda-nnlt-125614","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/28\/5d3e0ea2c9216.jpeg"},{"id":126001,"title":"\u00a1Eso es! Melanie Giunta derrot\u00f3 a la canadiense Bethany Zelasko y avanz\u00f3 a la ronda de repechaje 3 en Lima 2019 [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/surf-lima-2019-melanie-giunta-derroto-canadiense-bethany-zelasko-avanzo-ronda-repechaje-3-juegos-panamericanos-video-126001","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41cd00ce6be.jpeg"},{"id":126004,"title":"Avengers: Endgame | \u00bfC\u00f3mo hizo Spider-Man para colgarse en la batalla contra Thanos si el terreno era llano?","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-hizo-spider-man-colgarse-batalla-thanos-terreno-llano-vengadores-avengers-4-marvel-126004","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41cd32db9f7.jpeg"},{"id":125785,"title":"PS5: \u00bfcu\u00e1les podr\u00edan ser los primeros videojuegos de la PlayStation 5?","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps5-juegos-llegaran-playstation-5-nuevos-lanzamientos-retrocompatibilidad-ps4-nnda-nnlt-125785","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/29\/5d3faa4b763cf.jpeg"},{"id":125998,"title":"Fortnite | Se ha filtrado el tr\u00e1iler completo de la Temporada 10 del Battle Royale [VIDEO]","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fortnite-filtrado-trailer-completo-temporada-10-battle-royale-video-125998","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41c84cc6c60.jpeg"},{"id":125997,"title":"Buena punter\u00eda: Marko Carrillo se ubic\u00f3 en zona de clasificaci\u00f3n en la primera etapa de pistola tiro r\u00e1pido en Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-marko-carrillo-ubico-zona-clasificacion-primera-etapa-pistola-tiro-rapido-juegos-panamericanos-2019-125997","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41c92898053.jpeg"},{"id":125987,"title":"No hay primera sin segunda: el golazo de cabeza de Benzema para la ventaja del Real Madrid en M\u00fanich [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-fenerbahce-gol-hoy-benzema-2-1-munich-audi-cup-2019-video-espana-mexico-125987","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41c2efcfb6b.jpeg"},{"id":125864,"title":"Dragon Ball Super | Todo sobre Kamioren, \u00bfquien este nuevo personaje? \u00bfpodr\u00eda ser canon?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-kamioren-luchar-goku-ultra-instinto-dragon-ball-heroes-125864","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d409b0feaefd.jpeg"},{"id":125877,"title":"Avengers: Endgame | El gran error de Marvel con respecto al chasquido de Thanos [AUDIO]","categoria":"Radio Depor","slug_categoria":"depor\/radio-depor","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor\/avengers-endgame-resuelve-gran-error-chasquido-thanos-audio-vengadores-avengers-4-ucm-mcu-125877","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40a9104abce.jpeg"},{"id":125992,"title":"\u00bfAceptas, 'Pipita'? Acuerdo por Higua\u00edn entre Roma y Juventus, pero surgi\u00f3 un problema","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-2019-acuerdo-gonzalo-higuain-roma-juventus-pipita-dudas-125992","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41c8eb2df89.jpeg"},{"id":125844,"title":"PES 2020 | \u00a1Lionel Messi y Cristiano Ronaldo licenciados! As\u00ed es como se ver\u00e1n en el juego [FOTOS]","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2020-lucen-rostros-lionel-messi-cristiano-ronaldo-juego-konami-pro-evolution-soccer-efootball-125844","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8b8ff674346.jpeg"},{"id":125996,"title":"Google Maps instala esta actualizaci\u00f3n para que evites el tr\u00e1fico","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-maps-instala-novedad-evites-trafico-125996","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40da25ca07e.jpeg"},{"id":125845,"title":"Dragon Ball Heroes | Episodio 15: sinopsis oficial y fecha de estreno, todo lo que debes saber","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-heroes-capitulo-15-fecha-oficial-estreno-sinopsis-siguiente-estreno-dragon-ball-super-125845","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d408563cb993.jpeg"},{"id":125894,"title":"Dragon Ball Super | \u00a1Oficial! El volumen 10 del manga confirma su fecha de publicaci\u00f3n","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-fecha-oficial-lanzamiento-volumen-10-manga-broly-sera-canon-dragon-ball-mexico-125894","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40bb2382de5.jpeg"},{"id":125990,"title":"No logran despertar: el error de Odriozola para el 2-2 de Dirar en el Real Madrid vs. Fenerbahce [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-vs-fenerbahce-vivo-gol-dirar-2-2-tercer-lugar-audi-cup-2019-video-125990","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41c4b1a0945.jpeg"},{"id":125869,"title":"League of Legends | Explicaci\u00f3n de las nuevas habilidades de Pantheon [VIDEO]","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-pantheon-nuevas-habilidades-rework-campeon-125869","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40a031458c1.jpeg"},{"id":125993,"title":"\u00a1Facebook en problemas! Usuarios reportaron ca\u00edda del sistema","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/facebook-problemas-usuarios-reportaron-caida-sistema-125993","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41c5e97f556.jpeg"},{"id":125849,"title":"Avengers: Endgame | No parar\u00e1s de re\u00edr con las im\u00e1genes del detr\u00e1s de c\u00e1maras de Rocket [VIDEO]","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-marvel-libera-divertido-clip-ve-rodaje-rocket-video-avengers-4-marvel-cine-125849","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d4088126fa57.jpeg"},{"id":125983,"title":"Si las miradas mataran... la mala cara de Zidane en el banquillo tras gol del Fenerbahce al Madrid [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-vs-fenerbahce-vivo-mala-cara-zidane-jugadores-1-0-turcos-video-125983","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41beed513bd.jpeg"},{"id":125866,"title":"EN VIVO | Per\u00fa vs. Costa Rica por el Grupo B de los Juegos Panamericanos Lima 2019 | F\u00fatbol femenino | EN DIRECTO","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-costa-rica-vivo-via-latina-tv-movistar-deportes-panamericana-espn-live-teletica-tyc-sports-directv-fecha-hora-canales-transmision-grupo-b-futbol-femenino-juegos-panamericanos-2019-video-125866","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40e338474aa.jpeg"},{"id":125986,"title":"\u00a1Imparables! Los rostros de sufrimiento de los pesistas m\u00e1s fuertes en los Juegos Panamericanos 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-rostros-sufrimiento-pesistas-fuertes-juegos-panamericanos-2019-fotos-125986","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41c2ac7c83c.jpeg"},{"id":125991,"title":"Facebook investiga el control cerebral para gadgets de Realidad Aumentada","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/facebook-investiga-control-cerebral-gadgets-realidad-aumentada-125991","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41c41cd5354.jpeg"},{"id":125832,"title":"PES 2020 | Messi ya no es protagonista de la portada del juego, conoce los jugadores que lo acompa\u00f1an [FOTO]","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2020-mira-espectacular-portada-videojuego-konami-foto-efootball-pes-pro-evolution-soccer-125832","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/30\/5d40784cce9dd.jpeg"},{"id":125988,"title":"Ricardo Gareca nominado como mejor t\u00e9cnico por la FIFA","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/ricardo-gareca-nominado-mejor-tecnico-video-nnav-fifa-125988","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41c1593f703.jpeg"},{"id":125366,"title":"Dragon Ball Super | El gran secreto del poder de Goku y Vegeta, Akira Toriyama te cuenta la verdad","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-akira-toriyama-revela-secreto-enorme-saiyajins-dragon-ball-dbs-125366","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/26\/5d3b60f011b2c.jpeg"},{"id":125984,"title":"R\u00e1pida respuesta: Benzema puso el 1-1 del Real Madrid ante Fenerbahce a pase de Vinicius [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-vs-fenerbahce-vivo-gol-karim-benzema-gran-pase-vinicius-junior-video-125984","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41bf7e2cfb9.jpeg"}]