FIFA 20 | La U. de Chile cambiaría de nombre a Deportes Ñuñoa en el simulador de EA Sports

Las últimas

[{"id":127081,"title":"Sin Falcao: M\u00f3naco cay\u00f3 3-0 ante Olympique de Lyon por la Ligue 1 2019 en el Luis II","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/monaco-vs-lyon-vivo-online-directo-transmision-directv-sports-caracol-radamel-falcao-fecha-1-ligue-1-francia-louis-ii-fontvieill-francia-nczd-127081","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4ddc20c901e.jpeg"},{"id":127222,"title":"FIFA 20 | La U. de Chile cambiar\u00eda de nombre a Deportes \u00d1u\u00f1oa en el simulador de EA Sports","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-u-chile-cambiaria-nombre-deportes-nunoa-simulador-ea-sports-127222","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dd8e0b9ff6.jpeg"},{"id":127224,"title":"\u00a1Con la bandera en alto! Ingrid Arana gan\u00f3 la medalla de bronce en Karate modalidad Kata en Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/karate-lima-2019-ingrid-arana-gano-medalla-bronce-modalidad-kata-individual-127224","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4ddc2b3344a.jpeg"},{"id":127221,"title":"No lo quieren ni ver: la encuesta a los aficionados del Real Madrid sobre el fichaje de Neymar","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-neymar-rechazo-aficion-blanca-llegada-club-liga-santander-espana-127221","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dda4e676cb.jpeg"},{"id":127156,"title":"HOY, Per\u00fa vs. Rep\u00fablica Dominicana por Lima 2019: horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO el partido","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/peru-vs-republica-dominicana-vivo-juegos-panamericanos-lima-2019-grupo-tercera-fecha-horarios-canales-tv-angela-leyva-seguir-voley-femenino-directo-latina-movistar-tv-nnda-nnrt-127156","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4d8226c14d9.jpeg"},{"id":127214,"title":"Problemas en Universitario: \u00bfnueva Administraci\u00f3n Temporal de los cremas ser\u00e1 removida en los pr\u00f3ximos d\u00edas?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-raul-leguia-sera-removido-cargo-administracion-temporal-crema-sunat-127214","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dcf882097e.jpeg"},{"id":127216,"title":"Medallero en vivo de los Juegos Panamericanos Lima 2019: revisa c\u00f3mo la tabla en el d\u00eda 17 de competencia","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/medallero-juegos-panamericanos-lima-2019-vivo-dia-17-competencia-viernes-9-agosto-resultados-oro-plata-bronce-tabla-clasificacion-seguir-directo-online-estados-unidos-brasil-peru-nnda-nnrt-127216","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dd31f07844.jpeg"},{"id":127218,"title":"\u00d3scar Ib\u00e1\u00f1ez se perfila como candidato para ser el pr\u00f3ximo preparador de arqueros de la Selecci\u00f3n Peruana","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-oscar-ibanez-perfila-candidato-proximo-preparador-arqueros-bicolor-127218","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2017\/04\/30\/59068e60be272.jpeg"},{"id":127207,"title":"Podr\u00eda ser su debut: Miguel Trauco es convocado para el encuentro entre Saint-Etienne vs. Dijon por la Ligue 1","categoria":"Peruanos en el Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/peruanos-en-el-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peruanos-en-el-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peruanos-en-el-mundo\/trauco-saint-etienne-peruano-convocado-primer-partido-ligue-1-dijon-francia-nczd-127207","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dc32754a91.jpeg"},{"id":127217,"title":"Revelan detalles de la conversaci\u00f3n entre Christian Cueva y Ricardo Gareca en Brasil","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/christian-cueva-revelan-detalles-conversacion-aladino-ricardo-gareca-brasil-127217","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/01\/5d4304aa177a9.jpeg"},{"id":127180,"title":"\u00a1Partidazo en el Friends Arena! Atl\u00e9tico de Madrid vs. Juventus EN VIVO juegan por International Champions Cup","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/atletico-madrid-vs-juventus-vivo-friends-arena-directo-via-directv-espn-movistar-liga-campeones-international-champions-cup-2019-nczd-127180","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dd1f01fb5a.jpeg"},{"id":127208,"title":"Seguimos sumando: Mar\u00eda Bel\u00e9n Bazo gan\u00f3 medalla de bronce en Windsurf en los Juegos Panamericanos Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/vela-lima-2019-maria-belen-bazo-gano-medalla-bronce-windsurf-juegos-panamericanos-paracas-nczd-127208","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dd0da5c0bb.jpeg"},{"id":127213,"title":"Todo por sacar r\u00e1pido: la curiosa lesi\u00f3n de Alisson Becker en el primer partido de la Premier League [VIDEO]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/liverpool-vs-norwich-city-vivo-alisson-becker-lesion-preocupa-jurgen-klopp-premier-league-video-127213","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dcdde6504b.jpeg"},{"id":127215,"title":"Sorpresa: Gabriel Costa ser\u00eda convocado por Ricardo Gareca para los amistosos de la Selecci\u00f3n","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-gabriel-costa-seria-convocado-ricardo-gareca-amistosos-fifa-127215","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f69f17c574.jpeg"},{"id":127205,"title":"PS5: 10 funciones de la PlayStation 5 que ya han sido confirmadas","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps5-10-funciones-playstation-5-han-sido-confirmadas-nnda-nnlt-127205","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dc1049f76c.jpeg"},{"id":127210,"title":"Lamentable: delegaciones deportivas sufrieron de intoxicaci\u00f3n en la sede de Huacho","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-deportista-argentina-denuncio-intoxicacion-diversas-delegaciones-huacho-traves-twitter-127210","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dce7c543a5.jpeg"},{"id":127212,"title":"\u00bfLlega o no Adv\u00edncula? DT del Valencia por fin se refiri\u00f3 a los fichajes que necesita su equipo","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-peru-2019-luis-advincula-descartado-valencia-contundente-declaracion-dt-marcelino-toral-127212","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/02\/5d44a3554e641.jpeg"},{"id":127211,"title":"\u00a1Hizo estallar Anfield! Salah anot\u00f3 el 2-0 del Liverpool contra Norwich por la Premier League [VIDEO]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/liverpool-vs-norwich-vivo-gol-salah-2-0-reds-debut-anfield-premier-league-2019-video-127211","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dca80a4c29.jpeg"},{"id":127142,"title":"Medallero Juegos Panamericanos Lima 2019 EN VIVO: as\u00ed va la clasificaci\u00f3n del oro, plata y bronce [D\u00cdA 17]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/medallero-vivo-juegos-panamericanos-lima-2019-vivo-ver-directo-tabla-general-medallas-oro-plata-bronce-via-movistar-espn-latina-caracol-peru-mexico-argentina-colombia-estados-unidos-ar-mx-co-us-127142","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4d742082aff.jpeg"},{"id":127209,"title":"Mala forma de iniciar la Premier League: el terrible autogol del Norwich ante Liverpool en Anfield [VIDEO]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/liverpool-vs-norwich-vivo-gol-hanley-primer-premier-league-inglaterra-video-127209","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dc71f8d2d2.jpeg"},{"id":127181,"title":"Manchester City vs. West Ham: se enfrentan desde Londres por la jornada 1 de la Premier League 2019","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-city-vs-west-ham-vivo-directo-ver-gratis-transmision-via-espn-tv-online-jornada-1-premier-league-2019-olimpico-londres-nczd-127181","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4da61657966.jpeg"},{"id":127199,"title":"Como el 'Chiqui', que se fue a la MLS: otros jugadores que se dieron el lujo de rechazar al Bar\u00e7a [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-barcelona-hoy-diego-palacios-ecuador-jugadores-dieron-lujo-rechazarlo-fotos-127199","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dc111cf8fd.jpeg"},{"id":127203,"title":"Apex Legends | ESPN cancela la transmisi\u00f3n de torneo del Battle Royale por los recientes tiroteos","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/apex-legends-espn-cancela-transmision-torneo-battle-royale-recientes-tiroteos-127203","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dbee7c237c.jpeg"},{"id":127206,"title":"\u00a1Se puso fin a todos los rumores! Ajax hizo oficial la renovaci\u00f3n de contrato de una de sus 'joyas'","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fichajes-2019-ajax-hizo-oficial-renovacion-contrato-ziyech-2022-beek-real-madrid-noticias-127206","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dc3734b449.jpeg"},{"id":127194,"title":"\u00a1Conectados desde Michigan! Barcelona vs. Napoli EN VIVO juegan por Amistoso en Estados Unidos","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-vs-napoli-vivo-michigan-stadium-directo-transmision-narracion-directv-barca-tv-tv3-stream-live-amistoso-estados-unidos-nczd-127194","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dc313780c4.jpeg"},{"id":127204,"title":"Sporting Cristal gole\u00f3 9-1 a equipo de reserva de Deportivo Municipal en partido amistoso","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-goleo-9-1-equipo-reserva-deportivo-municipal-partido-amistoso-nczd-127204","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dbff73b06c.jpeg"},{"id":127077,"title":"\u00a1Conectados desde Anfield! Liverpool vs. Norwich City EN VIVO por el inicio de la Premier League 2019","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/liverpool-vs-norwich-city-vivo-online-directo-espn-2-directv-sports-fecha-1-premier-league-2019-20-anfield-minuto-minuto-bbc-live-nczd-cbbc-itv1-channel-4-e4-canal-5-127077","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4d8d78a3be4.jpeg"},{"id":127201,"title":"Los goles de Adri\u00e1n Ugarriza y Federico Rodr\u00edguez en Alianza Lima que a\u00fan no ves [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/alianza-lima-goles-adrian-ugarriza-federico-rodriguez-tv-mostro-video-127201","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4db9ddce11b.jpeg"},{"id":127198,"title":"Auto Chess abre su beta cerrada en Epic Games Store de PC","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/auto-chess-epic-games-store-habilita-beta-cerrada-pc-127198","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4db821eaa8b.jpeg"},{"id":127200,"title":"Fecha y hora de los partidos por octavos de final de la Copa Bicentenario","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/copa-bicentenario-fecha-hora-canal-partidos-octavos-final-127200","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dba940ef75.jpeg"},{"id":127197,"title":"Nuevo duelo de titanes: Guardiola, Klopp y una nueva lucha por el t\u00edtulo de la Premier League","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/liverpool-vs-norwich-premier-league-jurgen-klopp-nuevo-reto-pep-guardiola-manchester-city-127197","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/14\/5cdafae2d63f7.jpeg"},{"id":127189,"title":"Con su futuro a\u00fan incierto: Neymar marc\u00f3 un golazo con el PSG en el entrenamiento [VIDEO]","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/neymar-psg-brasileno-marco-golazo-entrenamiento-franceses-futuro-sigue-siendo-incierto-viral-video-127189","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4db107471e5.jpeg"},{"id":127195,"title":"Avengers: Endgame | Kevin Feige no llor\u00f3 con ninguna muerte, sino con esta escena","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-kevin-feige-lloro-muerte-escena-avengers-4-marvel-cine-127195","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4db342d526c.jpeg"},{"id":127196,"title":"La raz\u00f3n por la que Universitario a\u00fan aguarda el retorno de Alberto Rodr\u00edguez a las canchas","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-alberto-rodriguez-razon-aguarda-retorno-127196","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca4f234be2b8.jpeg"},{"id":127190,"title":"Quiere la de oro: Yuri Labra busca hacer historia y alcanzar una medalla en 3000 metros con obst\u00e1culos","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-cusqueno-yuri-labra-quiere-historia-alcanzar-medalla-3000-metros-obstaculos-127190","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4db2e1764e6.jpeg"},{"id":127193,"title":"Dragon Ball Super | \u00a1Cell s\u00ed apareci\u00f3 en la pel\u00edcula de Broly! Esta fue la escena que pocos recuerdan","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-cell-aparecio-pelicula-broly-escena-recuerdan-dragon-ball-dbs-mexico-127193","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4daf10b0c66.jpeg"},{"id":127163,"title":"Neymar rompi\u00f3 su silencio con mensaje en Instagram tras denuncia de violaci\u00f3n archivada","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/neymar-hoy-rompio-silencio-mensaje-instagram-denuncia-violacion-archivada-nczd-127163","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4d8aa9327ea.jpeg"},{"id":127096,"title":"Monterrey vs Morelia hoy por Apertura 2019 Liga MX: partido de la fecha 4 v\u00eda TV Azteca y TUDN [PREVIA]","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/monterrey-vs-morelia-vivo-online-directo-tudn-tv-azteca-liga-mx-apertura-2019-televisa-univision-fox-sports-fecha-4-estadio-jose-maria-morelos-mexico-peru-nczd-127096","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dafa3c9b19.jpeg"},{"id":127191,"title":"La raz\u00f3n por la que Cristian Benavente a\u00fan no es oficializado en Nantes","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-razon-cristian-benavente-oficializado-nantes-127191","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/06\/5d49943d646bc.jpeg"},{"id":127187,"title":"La importante renovaci\u00f3n de contrato que firm\u00f3 Alianza Lima en las \u00faltimas horas","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-importante-renovacion-contrato-firmo-cuadro-intimo-ultimas-horas-127187","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/19\/5d32789011c65.jpeg"},{"id":127185,"title":"Venom 2 | Todo sobre el regreso de Tom Hardy como el simbionte de Marvel Comics","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/venom-2-regreso-tom-hardy-fecha-estreno-trailer-sinopsis-historia-pasara-actores-personajes-simbionte-marvel-comics-ficha-cine-nnda-nnlt-127185","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4da9f43920d.jpeg"},{"id":127119,"title":"Pumas vs Tijuana hoy por Apertura 2019 Liga MX: partidazo de la fecha 4 en transmisi\u00f3n v\u00eda FOX Sports","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pumas-vs-tijuana-vivo-online-directo-fox-sports-liga-mx-apertura-2019-fecha-4-estadio-caliente-mexico-tudn-tv-azteca-espn-univision-televisa-telemundo-nczd-127119","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dad727c397.jpeg"},{"id":127178,"title":"Pelear\u00e1 por la de bronce: as\u00ed fue la primera participaci\u00f3n de Mariano Wong en Karate Kata en Lima 2019 [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/karate-lima-2019-vivo-mariano-wong-participacion-modalidad-individual-kata-juegos-panamericanos-video-127178","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4da2167e0cc.jpeg"},{"id":127184,"title":"De esc\u00e1ndalo en esc\u00e1ndalo: Neymar fue denunciado por el hincha que agredi\u00f3 en la final de Copa Francia","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/neymar-psg-hincha-agredido-brasileno-final-copa-francia-presenta-demanda-127184","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4daaf194076.jpeg"},{"id":127188,"title":"\u00a1Estuvo cerca! Atleta dominicano pierde el oro tras caer a pocos metros de la meta","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/videos\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes\/lima-2019-atleta-dominicano-pierde-oro-caer-metros-meta-video-nnav-127188","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dab3fad651.jpeg"},{"id":127170,"title":"Abram se dispar\u00f3: el nuevo valor de la 'bicolor' en el mercado de pases tras ser subcampeones de Am\u00e9rica","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-nuevo-jugadores-mercado-pases-subcampeones-america-fotos-127170","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4da40f48060.jpeg"},{"id":127186,"title":"\u00a1Unas m\u00e1s! Thal\u00eda Mallqui gana medalla de bronce en lucha femenina","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/videos\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes\/lima-2019-thalia-malqui-gana-medalla-bronce-lucha-femenina-video-nnav-127186","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4da9b4da3a2.jpeg"},{"id":127182,"title":"League of Legends | Claro Guardians League define a su primer finalista: Instinct Gaming","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-claro-guardians-league-define-primer-finalista-instinct-gaming-127182","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4da63a666c3.jpeg"},{"id":127183,"title":"Per\u00fa perdi\u00f3 3-1 con Colombia en la segunda fecha de v\u00f3ley en los Panamericanos 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/videos\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes\/voley-peru-perdio-colombia-segunda-fecha-panamericanos-2019-video-nnav-127183","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4da79ee2652.jpeg"},{"id":127032,"title":"Lima 2019 EN VIVO: sigue las incidencias del d\u00eda 17 de competencia de los Juegos Panamericanos","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-vivo-directo-online-latina-tv-peru-movistar-tv-sigue-dia-17-competencia-juegos-panamericanos-2019-nczd-live-sports-event-127032","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4c449a27de1.jpeg"}]