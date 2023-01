Ha llegado el evento más esperado de FIFA 23: el Equipo del Año. Durante las tres pasadas semanas, los gamers han registrado sus votos en el portal web del videojuego y ahora es momento de cosechar los resultados. Puedes conseguir a Lionel Messi de 98 de media, el mejor del simulador.

El astro argentino había subido a un máximo de 94 de media en su carta de la Champions League y en la edición del Mundial. En esta ocasión, obtiene su mejor carta de la temporada: 98 de media. De esta forma, se convierte en el mejor fichaje de toda la temporada de FIFA 23.

Otro de los destacados es Mbappé, quien también fue finalista en el Mundial de fútbol Qatar 2022. Obtiene su mejor carta del videojuego con 97 de media y cuenta con la posición de medio punta.

El delantero de este equipo es Karim Benzema, el actual Balón de Oro. También cuenta con 97 de media.

En cuanto al mediocampo hay algunas sorpresas. A último minuto, se metió en la plantilla Jude Bellingham de 95 de media. Su carta más alta en la temporada de Ultimate Team era la del mundial con 90.

Los otros dos que le acompañan en el mediocampo es De Bruyne (97) y Modric (96). Sin duda dos grandes estrellas que destacaron en el año 2022.

Equipo del Año (TOTY) FIFA 23

Courtois (96)

Éder Militao (94)

Van Dijk (96)

Hernández (94)

Hakimi (94)

De Bruyne (97)

Modric (96)

Bellingham (95)

Mbappé (97)

Benzema (97)

Messi (98)

“World’s Best: los 100 mejores futbolistas de todo The World’s Game. Ahora te toca a ti ayudar a decidir el once final”. En total han sido 100 futbolistas nominados y estos han sido los 11 elegidos para integrar la plantilla destacada.

