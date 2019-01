Fortnite Battle Royale tendrá nuevos skins por motivo de la Super Bowl [VIDEO]

La fiebre por la Super Bowl 2019 llega a Fortnite Battle Royale. Epic Games y la NFL se aliaron para disponer de nuevos skins basados en los equipos profesionales de fútbol americano. Tendrás la opción de vestir a tu avatar con los uniformes de Los Angeles Rams y los New England Patriots.



Los nuevos atuendos de Fortnite Battle Royale estarán disponibles desde el 1 de febrero. Se desconoce por cuánto tiempo estarán disponible. Lo más probable es que no estén en el catálogo del videojuego después del 3 de febrero, fecha en la que se celebrará la Super Bowl en Estados Unidos.



A esto se suma un nuevo modo de juego en Fortnite llamado NFL Rumble Limited Time Mode. Este consiste en equipos de 20 lucharán por la supremacía. Unos serán Los Angeles Rams y los otros los New England Patriots.



Fortnite es un videojuego desarrollado por Epic Games que está disponible en PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch y móviles.